Шурнух: деревня, разделенная войной

Вторая карабахская война 2020 года разделила на две части село Шурнух Сюникской области, на юге Армении.

В результате корректировки армяно-азербайджанской границы часть Шурнуха перешла под контроль Азербайджана, а 13 семей, проживавшие в этой низинной части села, были вынуждены покинуть свои дома.

В обиходной речи новым названием Шурнуха стало «Разделенное село». После того, как сюда ввели азербайджанских военных, Шурнух оказался в изоляции, и в деревню теперь боятся приезжать даже те, у кого здесь остались родственники. А сами жители Шурнуха, адаптируются к новой жизни и, по их словам, покидать село не собираются.

Дорога в Шурнух Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

Чем ближе мы подъезжаем к селу Кармракар на дороге Татев-Капан в Сюникской области, тем меньше нам встречается машин. На КПП Кармракар армянский военнослужащий проверяет паспорта и спрашивает, куда мы едем. Дальше начинается пустынная дорога в Шурнух. На протяжении нескольких километров не видно ни людей, ни машин. Только в некоторых местах азербайджанские позиции и флаги.

Как разделили Шурнух

После завершения второй карабахской войны, продлившейся 44 дня и унесшей жизни тысяч людей с обеих сторон и оставившей сотни людей инвалидами, на армяно-азербайджанской границе создалась новая ситуация.

Въезд в село Шурнух Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

В Сюникской области начались работы по уточнению границы. Азербайджан, победивший в войне, объявил некоторые участки шоссе Горис-Капан азербайджанскими и разместил на этом участке войска.

Фотографии военнослужащих, погибших в ходе четырехдневной войны 2016 года и 44-дневной войны 2020 года, на стене школы Шурнуха Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

Военнослужащие были также размещены в селе Шурнух, разделив его на две части. Нижняя часть села, ближе к ущелью, с 13 домами перешла под контроль Азербайджана.

27 декабря 2020 года главе администрации Шурнуха Акопу Аршакяну сообщили, что у жителей есть всего 10 дней, чтобы покинуть нижнюю часть села. По его словам, они вынесли из домов, кто что мог, потом заперли за собой двери и ушли.

Руководитель администрации Шурнуха Акоп Аршакян Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

Сейчас Шурнух разделен надвое. Слева от дороги стоят армянские солдаты, справа азербайджанские, а между ними рссийские миротворцы. В подконтрольной Азербайджану части Шурнуха нет гражданского населения, только военные. К счастью, пока обходится без инцидентов. Каждый, от мала до велика, знает границу, за которую нельзя перейти.

Из верхней части села видны дома, перешедшие под контроль Азербайджана Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

После раздела село как бы отъединилось, обособилось от других населенных пунктов Армении. Раньше из Гориса туда можно было добраться за 40 минут, но теперь, по альтернативной грунтовой дороге, путь занимает около двух часов.

Дорога, пересекающая Шурнух и разделяющая его на две части Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

Жители Шурнуха иногда жалуются, говорят, уедем, но пока никто не уехал, кроме четырех семей, потерявших жилье в нижней части села. Другие остались в Шурнухе, живут во временных домиках или пустующих домах односельчан. Для них государство строит новые дома. Среди них и глава администрации Шурнуха. Уже больше года, как здание сельсовета является для него и домом, и местом работы.

В Шурнухе строятся дома для 13 семей, оставшихся без крова, когда часть села перешла под контроль Азербайджана Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

«Часто поднимаюсь, смотрю на свой дом, иногда вижу, как турки входят и выходят (в Армении азербайджанцев в обиходной речи называют «турками» – авт.). Очень трудно».

Строитель, работающий на строительстве домов для жителей села Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

После разделения Шурнуха ему один раз удалось побывать в бывшем доме.

«Пограничники сказали, что два дня мы должны давать воду азербайджанцам, пока наши ребята не решат проблему. Пришел турок, сказал: «Дай воды, пожалуйста». Я тогда повел себя жестко, но знал, что воду все равно дам. Я спросил, смогу ли я спуститься к нашему дому. У меня были два щенка, они туда вернулись, надо за ними сходить. И мы спустились вместе. Дом был, как раньше. Перед отъездом мой брат написал на нашей стене, что мы еще вернемся. «Турецкий военный спрашивает: «ругательство написали?» Говорю: «Написали, что еще вернемся». Отвечает: «Нет».

Руководитель администрации села Акоп Аршакян показывает изображение своего дома, оставшегося в той части села, которая перешла под контроль Азербайджана Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

Еще около 30 лет назад, до первой карабахской войны, Шурнух было одним из сел в Армении, входящим в состав Горисского района и населенным азербайджанцами. После погромов в Сумгаите в 1988 году и в Баку в 1990 году сотни тысяч армян были вынуждены бежать из Азербайджана, чтобы выжить. Проживающие в Армении азербайджанцы, в свою очередь, также были вынуждены покинуть Армению, переселившись в бывшие армянские села в Азербайджане или устроившись в Баку.

Из окна временного жилища Анаит Алекян хорошо видна та часть села, которая перешла под контроль Азербайджана Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

Анаит Алекян перебралась в Шурнух после Спитакского землетрясения 1988 года, когда потеряла свой дом и надеялась построить в Шурнухе новую жизнь. Она устроилась в одном из оставленных азербайджанцами домов, перестроила его, разбила большой сад и связала жизнь с селом.

Анаит Алекян смотрит из окна своего временного дома в бинокль на ту часть села, которая перешла под контроль Азербайджана Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

Сейчас Анаит может увидеть свой дом, в одно мгновение ставший территорией Азербайджана, лишь в бинокль.

Эту картинку Анаит Алекян подарил католикос всех армян Гарегин Второй во время посещения Шурнуха Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

«У меня был огород, самый лучший в деревне: малина, орехи, слива, чеснок, я высаживала, что мне в голову придет. Сейчас иногда спускаюсь ближе к дому, смотрю оттуда. Однажды увидела, как они едят посаженную мной клубнику. С трудом сдержалась, пришла наверх вся в слезах».

Уходя, 72-летняя женщина вынесла из дома все, что могла: хлебную печь, кровать, телевизор, цветы. Сейчас она временно проживает в пустующем доме односельчанина. Условия там плохие, сыро, холодно, но покидать Шурнух она не собирается.

В разделенном Шурнухе трудно разводить скот

Дом семьи Мовсисян – единственный в нижней части села, оставшийся на армянской стороне. Но после раздела семья потеряла часть хлева.

Как и многие обитатели Шурнуха, они тоже продали животных, оставив всего двух телят. Жители села говорят, что контролировать животных очень непросто: чуть что, они так и норовят пересечь границу, и все, ты им больше не хозяин.

Нарине Хуршудян в своем временном жилище Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

«Мы только построили хлев, большой, просторный хлев. У нас было 37 голов крупного рогатого скота и 100 овец. Как только купили овец, началась война. У меня родственники живут в Ехегнадзоре, мы их к ним перегнали. Крупный скот мы продали езидам задешево. Когда перегоняли, много овец погибло, но мы до сих пор выплачиваем деньги по кредиту», — рассказывает жена главы семьи Нарине Хуршудян.

Нарине Хуршудян в своем временном жилище Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

Они с мужем уже больше года живут во временном домике. Она работает в сельской администрации, а муж занимается скотоводством.

«Я не верила, что турок действительно дойдет до нашего села и возьмет наши дома. Я не хотела выносить свои вещи из дома до последнего момента».

Временный металлический домик, в котором живет Нарине Хуршудян Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

Сначала у всех членов семьи были страх и недоверие, но сейчас они уже приспособились к новой жизни. Только сыновьям, живущим в Капане и Горисе, не разрешают часто приезжать в село, говорят, дороги длинные и опасные.

В Шурнух редко приезжают гости

Зимой из-за обильных осадков альтернативная грунтовая дорога становится непроходимой, а села, ставшие после войны приграничными, оказываются в еще большей изоляции. Часто возникают проблемы с едой и предметами первой необходимости. Власти каждый день бесплатно доставляют жителям Шурнуха хлеб.

Каждый день в сельсовете Шурнуха жителям раздают бесплатный хлебЮ который им присылает администрация Сюника Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

Однако несмотря на непогоду и опасность, два школьных учителя каждый день приезжают в Шурнух из Гориса на военном «Урале».

Хлеб нужно отнести домой Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

«Мы не прекращали занятия. Сначала было страшно, но все равно приезжали. Я говорила: возвращаюсь в Горис, отдыхаю, могу [спокойно] поспать, а детям как быть?», – рассказывает учительница истории и географии Нона Миракян.

В классе шурнухской школы Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

После войны у Ноны была возможность перейти на работу в Горисе, но она отказалась. «Я был с ними во время мирной жизни, как же я могу их оставить в это трудное время? Особенно когда я знаю, что вряд ли кто-либо приедет сюда преподавать», – говорит она.

Урок в шурнухской школе Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

Нона заканчивает уроки около двух, но ждет еще два часа, пока другие учителя из Гориса закончат свою работу в соседних селах Воротан и Бардзраван, чтобы военный «Урал» снова отвез всех в город.

Шурнухские дети после уроков Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

Говорит, что иногда дома возникают разговоры по поводу работы, домочадцы уговаривают бросить шурнухскую школу. «Но когда я говорю: а как же дети, все замолкают».

Окоп, который дети вырыли возле здания школы Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

Нона говорит, что старается дать детям надежду, что все будет хорошо. А они показывают ей окоп, который вырыли возле школы. Наверно, они думают, что таким образом могут помочь Шурнуху.

Лусине Гарибян

Фото: Вагинак Казарян для Медиамакс

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