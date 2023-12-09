7 фактов о композиции «Deconstruction», написанной Гуэкяном, Танкяном и Айомми

1. СОБЫТИЕ
Компания Gibson Brands объявила о запуске проекта Gibson Band.
Gibson Band выпустила первую композицию «Deconstruction», авторами которой выступили Сезаром Гуэкян, Серж Танкян и Тони Айомми.
2. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Серж Танкян
Солист группы System of a Down.
Тони Айомми
Гитарист и один из основателей группы Black Sabbath. Его считают одним из лучших гитаристов мира и основоположником стиля heavy metal. В 1989 году Айомми участвовал в проекте Rock Aid Armenia, целью которого была помощь пострадавшей от Спитакского землетрясения Армении.
В рамках проекта Armenia Grateful 2 Rock, инициированного медиа-компанией Медиамакс и австралийской организацией Do Something, Айомми участвовал в строительстве нового здания для музыкальной школы №6 в Гюмри.
Для сбора средств в 2010 году Тони Айомми и вокалист Deep Purple Иэн Гиллан основали супергруппу WhoCares, к которой присоединились барабанщик Iron Maiden Нико МакБрейн, экс-басист Metallica Джейсон Ньюстед и экс-клавишник Deep Purple Джон Лорд.
В рамках проекта Armenia Grateful 2 Rock Тони Айомми дважды посещал Армению - в октябре 2009 и июне 2019 года.
В 2019 году Тони Айомми и Иэн Гиллан приняли участие в гала-вечере в Ереване, посвященном 30-летию Rock Aid Армения.
Сезар Гуэкян
Президент и генеральный директор компании-производителя электрогитар Gibson Brands. Был утвержден в этой должности в июле 2023 года.
Аргентинский армянин Сезар Гуэкян присоединился к Gibson в 2018 году и сыграл важную роль в возрождении бренда, разработав новую успешную стратегию.
После войны 2020 года Сезар Гуэкян поддержал сбор средств фонда «Айастан».
Комментируя назначение Гуэкяна летом 2023 года, гитарист Black Sabbath Тони Айомми говорил:
«Сезар превратил переживающий непростые времена Gibson в успешную компанию. Он встречался с музыкантами, прислушивался к нашему мнению и сформировал вокруг себя отличную команду. Сегодня Gibson - компания, сотрудничеством с которой я горжусь. Спасибо, Сезар».
А вокалист System of a Down Серж Танкян отмечал: «Сезар - не только замечательный генеральный директор Gibson, но и великолепный артист и хороший друг».
3. ПРЕДЫСТОРИЯ
В этом клипе Сезар Гуэкян рассказал, как рождалась композиция «Deconstruction».
Сперва он придумал гитарные риффы и какое-то время спустя начал записывать их в своей студии в Буэнос-Айресе.
«Первоначальную инструментальную версию я отправил моему дорогому другу Сержу Танкяну. Я отношусь к нему как к брату, и сказал ему, что даже если песня ему не понравится, он он все равно останется моим братом. Но Сержу она понравилась, и он обещал написать текст к ней. Уже через 24 часа он прислал мне песню со своим вокалом. В основе текста - обеспокоенность Сержа тем, что мы делаем с нашей планетой.
То, что у нас получилось, я отправил Тони Айомми и сказал, что считаю его своим крестным отцом, но если песня ему не понравится, я все равно продолжу считать его своим крестным отцом. Тони ответил, что ему понравилось и он готов участвовать. Он попросил дать ему неделю, но уже на следующий день записал свое соло», - рассказал Сезар Гуэкян.
Он сообщил, что название Gibson Band предложил Серж Танкян. В основе идеи лежит то, что проект можно продолжать в будущем и сотрудничать с другими музыкантами.
4. КАРТИНА, СПЕЦИАЛЬНАЯ ГИТАРА И АУКЦИОН
В основе обложки «Deconstruction» - картина Сержа Танкяна «Наши горы», которую он написал специально для проекта.
Картина и гитара Gibson Les Paul Standard, на которой изображен фрагмент «Наших гор», будут продаваться на аукционе с 8 по 18 декабря по этой ссылке:
https://www.julienslive.com/auctions/catalog/id/515:
5. ЦЕЛЬ
Вся выручка от продажи песни«Deconstruction» , а также средства, собранные на аукционе от продажи картины и гитары, будут переданы в фонд «Айастан» для поддержки вынужденных переселенцев из Арцаха.
Фото: Gibson
«Мы долго работали над этим проектом. Мы с Сержем – представители армянской диаспоры, поэтому сразу решили, что хотим посвятить «Deconstruction» армянам», - сказал Сезар Гуэкян.
«Армяне - замечательные люди. Это большое удовольствие, отличная инициатива, и я очень рад принять в ней участие», - сказал Тони Айомми.
6. ЭРНЕКЯН И ФОНД «CORPORACION AMERICA»
Семья аргентинского армянина Эдуардо Эрнекяна удвоит всю выручку посредством фонда Corporación America.
7. ВТОРОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО АЙОММИ И ТАНКЯНА
«Deconstruction» - вторая совместная работа Сержа Танкяна и Тони Айомми.
В 2000 году гитарист группы Black Sabbath выпустил свой первый сольный альбом Iommi и вокальную партию в песне Patterns исполнил Серж Танкян.
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