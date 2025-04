Послания Трампа Ирану, намек об Эрдогане и настороженный Нетаньяху

Предлагаем перевод на русский статьи обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса Tehran gets a taste of Trump the dealmaker.

Дэвид Игнатиус

7 апреля президент США Дональд Трамп начал свою попытку заключить ядерную сделку с Ираном с привычной тактики: он провел шумную пресс-конференцию в Овальном кабинете и изложил свой план переговоров, в то время как настороженный союзник неловко сидел рядом с ним.

На этот раз человеком рядом с Трампом был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он не повторил ошибку президента Украины Владимира Зеленского, который в конце февраля прервал речь Трампа, чтобы привести контраргументы. Нетаньяху в основном молчал о дипломатическом габмите Трампа с главным врагом Израиля, несмотря на беспокойство своей страны.

Трамп любит бросать риторические бомбы, даже когда не уверен, куда они попадут. Это касалось его инициативы мира в Украине, которая, похоже, лишь усилила боевые действия там, его объявления о тарифах, потряшее мировые финансовые рынки и теперь его стремления к переговорам с Ираном с угрозой военных действий, если дипломатия потерпит неудачу.

Неожиданное заявление Трампа о «прямых» переговорах с «высокопоставленным» иранским чиновником было быстро опровергнуто министром иностранных дел Сайедом Аббасом Арагчи, который заявил, что Иран согласился только на непрямые переговоры. Представитель администрации США сообщил мне, что команда специального посланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа отправила сообщения, призывающие к прямым переговорам через Оман, где планировалась встреча 12 апреля. Если переговоры не будут прямыми, Уиткофф может не поехать в Оман, сказал чиновник.

«Мы не позволим делать из нас дураков», - сказал чиновник, утверждая, что для преодоления глубокого недоверия с обеих сторон необходима «полноценная дискуссия» и «встреча умов». Уиткофф, вероятно, поехал бы в Тегеран, если бы его пригласили, сообщили мне два представителя администрации, близких к переговорам.

Иран кажется одновременно заинтригованным и обеспокоенным. Арагчи заявил в статье, опубликованной 8 апреля в The Post, что Иран рассматривает инициативу Трампа «как представляющую искреннюю попытку прояснить позиции и открыть окно для дипломатии». Играя на часто повторяемом Трампом желании остановить «бесконечные войны», он написал: «Мы не можем представить, что президент Трамп хочет стать еще одним американским президентом, увязшим в катастрофической войне на Ближнем Востоке».

Арагчи выступил за непрямые переговоры в качестве отправной точки, утверждая:

«Мы готовы прояснить наши мирные намерения и принять необходимые меры для устранения любых возможных опасений. Со своей стороны, Соединенные Штаты могут показать, что серьезно относятся к дипломатии, показав, что будут придерживаться любой сделки, которую заключат. Если нам окажут уважение, мы ответим тем же».

Трамп, очевидно, понимает, что в любых переговорах с Ираном Израиль будет невидимой третьей стороной. Поэтому было значимо, что он объявил о своем желании провести прямые переговоры в присутствии Нетаньяху. Хотя Трамп был предупредителен, один из представителей администрации предположил, что сцена в Овальном кабинете была способом держать Нетаньяху под контролем и предотвратить критику со стороны Израиля.

Трамп начал, сказав Нетаньяху: «Я, безусловно, лучший президент, которого Израиль когда-либо мог представить». Как часто делает Трамп, он сопроводил свое предложение о переговорах бряцанием оружия. «Если переговоры с Ираном не будут успешными, я думаю, Иран окажется в большой опасности», - сказал он. «Это не сложная формула. Иран не может иметь ядерного оружия. Вот и все».

Сцена в Овальном кабинете позволила Трампу продемонстрировать то, что было трудным для его предшественников-демократов, Джо Байдена и Барака Обамы - а именно, показать Нетаньяху, кто здесь главный. Трамп не только заявил о своем намерении провести широкомасштабные переговоры с крупнейшим врагом Израиля. Он также упомянул о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане - возможно, второй по значимости озабоченности Израиля: «Так получилось, что он мне нравится, и я знаю, что я ему нравлюсь».

На случай, если Нетаньяху не понял намека, Трамп добавил: «Любую проблему, которая у вас есть с Турцией, я могу решить. Имею в виду, пока вы разумны». Это нетипичное сообщение из Белого дома для Нетаньяху.

Тон встречи 7 апреля сильно отличался от визита Нетаньяху в Белый дом в начале февраля. Тогда обсуждения были сосредоточены на надеждах Израиля, что Трамп поддержит возможные военные действия против ядерных объектов Ирана. Но Трамп был более заинтересован в дипломатии, чем в бомбардировках, как позже сообщили мне официальные лица. А в марте Трамп отправил письмо иранскому лидеру аятолле Али Хаменеи, предлагая переговоры, но предупреждая, что у Ирана есть только двухмесячное окно для дипломатии.

Ответ Израиля заключался в том, что любая новая сделка с Ираном должна быть «в ливийском стиле», что означает полный демонтаж потенциального оборудования для ядерного оружия. Иран согласился на более ограниченный контроль над своей ядерной программой в соглашении 2015 года, которое Трамп отменил в 2018 году.

Санкции против иранской ядерной программы вернутся позднее в этом году в соответствии с положениями о «возврате санкций» соглашения 2015 года. Считается, что у Ирана есть достаточно высокообогащенного урана, чтобы в течение нескольких недель довести его до уровня, необходимого для нескольких боеголовок, но аналитики полагают, что ему потребуется год или больше временеи для разработки фактической ядерной боеголовки, которую можно было бы установить на баллистическую ракету.

Вовлечение Трампа на Ближнем Востоке усилится, когда он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, вероятно, в следующем месяце. Он вряд ли добавит Тегеран в этот список - даже если первоначальные переговоры между Уиткоффом и Арагчи будут продуктивными. Но учитывая склонность Трампа к драматическим прорывам, вдруг он не сможет устоять?