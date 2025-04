Трамп и Иран: возможны как война, так и взаимные уступки

Иэн Бреммер

Соединенные Штаты усиливают кампанию «максимального давления» на Иран.

В письме, отправленном верховному лидеру Ирана Али Хаменеи в начале марта, Дональд Трамп выдвинул ультиматум: заключить новую ядерную сделку с США в течение двух месяцев или столкнуться с прямыми военными действиями – «бомбардировками, подобных которым они никогда не видели», как он сказал в недавнем интервью NBC News.

В письме предлагалось посредничество Объединенных Арабских Эмиратов (чьи эмиссары доставили упомянутое послание) и говорилось о предпочтении Трампа дипломатическому решению. За три недели, которые потребовались иранскому руководству, чтобы понять, как ответить, США повысили градус напряженности.

Началом стали авиаудары по последнему функциональному союзнику Ирана в регионе - хуситам в Йемене, начавшиеся 15 марта и продолжающиеся до сих пор. Затем США впервые ввели санкции против китайских организаций за покупку иранской сырой нефти. А в последние дни военные США разместили на своей базе Диего-Гарсия в Индийском океане эскдрилью бомбардировщиков B2, способных нести 30000-фунтовые бомбы, пробивающие бункеры, необходимые для уничтожения укрепленных иранских объектов по обогащению урана.

Иран отверг предложение о прямых переговоров с США в официальном ответе на письмо Трампа, доставленном в прошлый четверг через Оман. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что хотя Исламская Республика не будет напрямую говорить с администрацией Трампа до тех пор, пока не ослабнет давление, Тегеран готов взаимодействовать с Вашингтоном косвенно через оманцев.

Остается неясным, был ли двухмесячный срок Трампа установлен для заключения соглашения или для начала переговоров. В любом случае, нет никаких шансов, что

глубоко не доверяющие друг другу стороны способны договориться всего за пару или несколько месяцев.

Фото: REUTERS

Но означает ли это, что ультиматум Трампа обречен закончиться конфронтацией? Не обязательно. Фактически, его стратегия «эскалация для деэскалации» может быть лучшей надеждой избежать кризиса в этом году.

Тикающая бомба

Хотя данные разведки США свидетельствуют, что что Иран не строит ядерное оружие, он стал пороговым ядерным государством с достаточным количеством урана, обогащенного до 60%, чтобы произвести шесть ядерных бомб (если обогатить его до 90%), и способностью создать бомбу примерно за шесть месяцев (хотя превращение устройства в оружие, вероятно, займет 1-2 года).

Европейские правительства давно дали понять, что если Иран не обуздает свою деятельность по обогащению к лету 2025 года, они «вернут» санкции ООН, которые были сняты в рамках ядерной сделки 2015 года.

Иран поклялся ответить на возвращение санкций выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия. Учитывая прецедент, созданный Северной Кореей, выход из Договора может стать событием, вынуждающим к действию, которое нужно Израилю, чтобы убедить Трампа поддержать совместный удар по подземным ядерным объектам Ирана.

Странные союзники

И все же, как Трамп, так и руководство Ирана предпочли бы избежать военной конфронтации в ближайшей перспективе.

Политическая коалиция Трампа включает как традиционных республиканских «ястребов», так и изоляционистов из лагеря «Америка прежде всего», которые противятся вовлечению США в новые бесконечные войны. В то время как члены кабинета, такие как государственный секретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Вальц и министр обороны Пит Хегсет, выступают за более воинственный подход к Исламской Республике, ни один из них не отвечает за иранское досье – этим занимается специальный посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф - аутсайдер в Вашингтоне и сторонник сдержанности.

Самое главное, Трамп баллотировался как миротворец и неоднократно заявлял о своем стремелнии заключить сделку, считая, что бомбардировка Ирана может втянуть США в непопулярную войну, которая отвлечет ценные ресурсы от его внутренних приоритетов и подвергнет опасности его друзей в Персидском заливе при небольшой политической выгоде. Вице-президент Джей Ди Вэнс, твердый сторонник движения MAGA, повторил эту обеспокоенность, когда отметил риск роста цен на нефть от ударов по хуситам ради «спасения» европейцев.

Фото: REUTERS

Со своей стороны, Иран исторически уязвим и стремится заключить сделку, которая принесет облегчение санкций для его экономики. Хотя капитуляция перед требованиями Трампа политически опасна для Хаменеи и ослабит внутреннюю позицию режима, ни он, ни другие хардлайнеры не приветствовали бы военное противостояние с США и Израилем.

Take it or leave it

Угроза кризиса в конце этого года создает для Трампа возможность оказать давление на Тегеран, чтобы он предложил уступки, которые позволят президенту США заявить о прогрессе и избежать введения санкций.

Прошлогоднее эффективное разрушение региональной сети прокси Ирана – ХАМАС в Газе, Хезболла в Ливане, режим Башара аль-Асада в Сирии, повысило важность ядерной программы Ирана. Поэтому Тегеран будет сопротивляться любым существенным уступкам на этом фронте. Если есть один аспект ядерного досье, по которому он мог бы уступить. Это его запасы урана, обогащенного до 60%, которые Тегеран теоретически мог бы согласиться заморозить.

Где Иран потенциально мог бы предложить больше, так это в отходе от своих прокси, по крайней мере временно. Хотя он не имеет оперативного контроля над хуситами (в отличие от разгромленной Хезболлы), Исламская Республика могла бы лишить их большей части систем вооружения и разведданных, на которые они полагаются для атак на судоходные пути в Красном море. Она также могла бы поручить шиитским ополченцам в Ираке воздержаться от нападений на американские войска.

Фото: REUTERS

Поскольку так называемая «Ось сопротивления» лежит в руинах, и Тегеран мало что может сделать для ее восстановления в ближайшей перспективе, шанс избежать возврата санкций и бомбардировок США мог бы рассматриваться как стоящий обмен.

Меньше за меньшее

Хотя прорывное соглашение вряд ли будет достигнуто до лета (или вообще), взаимное желание сторон избежать эскалации предполагает, что Трамп будет восприимчив к относительно незначительным уступкам, на которые Тегеран мог бы пойти – максимуму того, что он может предложить в данных обстоятельствах.

Но эти уступки должны появиться скоро, до того, как будут возвращены санкции. И даже этот наиболее благоприятный сценарий не принесет Ирану никакого облегчения от санкций. Вместо этого они получат отсрочку по возврату санкций и возможных военных действий США, пока идут переговоры о более всеобъемлющей сделке.

Если, однако, скромные уступки Ирана будут ниже того, что Трамп считает приемлемым, риск военной эскалации в этом году резко возрастет.

Иран пока не принял решения о создании ядерного оружия. И если на него не нападут, он, вероятно, не сделает этого, прекрасно понимая, что любые открытые шаги к созданию оружия вызовут немедленные и разрушительные ответные меры. Но ничто не заставит Исламскую Республику стремиться к бомбе сильнее, чем удары по его территории.