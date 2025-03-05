Представляем вашему вниманию перевод (с сокращениями) статьи министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, опубликованной в газете Ettelaat.

Аббас Арагчи

Существует множество спекуляций относительно спора между Трампом и Зеленским. Был ли этот конфликт спланирован намеренно? Или ситуация вышла из-под контроля? Была ли цель отправить внутренние и внешних сигналы, или случившееся стало признаком провала координационных механизмов во внешней политике США?

В любом случае, спор в Белом доме между Дональдом Трампом, Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским был не просто обычным разногласием - это событие обнажило глубокие разломы в самом сердце международной системы.

Кризис в сердце западной власти

На протяжении многих лет Вашингтон позиционировал себя как центр принятия решений западного мира. Но сегодня это превосходство больше не является безусловным. Спор в Белом доме символизирует стратегические сомнения, дипломатическую неопределенность и неразрешенные разногласия внутри западного блока.

Администрация Трампа пришла к власти с обещанием добиться «быстрого мира». Обещание, которое многие считали чересчур оптимистичным, превратилось в источник дополнительного давления на президента и вице-президента США. Трамп и Вэнс столкнулись с реальной проблемой: смогут ли они выполнить свои обязательства в условиях, когда война затрагивает интересы многих игроков?

Украина: от зависимости к непокорности

В первые дни войны Зеленский был более чем когда-либо зависим от западной помощи. Но сегодня он сидит в Белом доме, противостоит президенту США и дает резкие ответы. Это признак того, что даже страны, которые годами получали поддержку от Вашингтона, больше не принимают взгляд «сверху вниз». Украина показала, что даже малые союзники готовы отстаивать свое достоинство.

Европа и тень новых разломов

Другой большой вопрос - реакция Европы. Останется ли этот континент единым в поддержке Украины? Или этот спор выявит более глубокие разломы? Франция, Германия и другие европейские союзники с самого начала заняли более осторожную позицию в отношении войны в Украине. Разногласия в оборонной и политике безопасности существовали с самого начала. Теперь, после перепалки между лидерами Белого дома и Зеленским, эти разногласия стали очевидными.

Москва не является пассивным наблюдателем

Россия всегда придерживалась мнения о хрупкости западного альянса, а спор в Белом доме для Кремля стал подтверждением нарратива о том, что противоположный фронт даже более нестабилен, чем предполагалось.

Помимо этого, Москва больше не является просто пассивным наблюдателем. Война в Украине и недавние события предоставили России возможность более тщательно выстраивать свою игру на различных фронтах.

Аббас Арагчи Фото: REUTERS

С одной стороны, стратегическое сотрудничество России с Китаем расширяется. С другой стороны, Кремль укрепляет отношения с развивающимися странами. Увеличение экономического взаимодействия со странами BRICS+, расширение сотрудничества в сфере безопасности с региональными партнерами и усилия по снижению зависимости от западной финансовой системы демонстрируют подход, который Москва приняла в отношении глобальных изменений.

Динамика отношений между Россией и Европой также изменилась. Некоторые европейские страны, включая Венгрию и Словакию, сопротивляются антироссийской политике Брюсселя. Это может стать слабым местом западного фронта, которым Россия воспользуется.

Когда внутренняя политика затмевает дипломатию

Одним из важнейших моментов, раскрытых спором в Белом доме, является сильное переплетение внутренней политики и внешней политики в Соединенных Штатах. Выборы, партийная конкуренция и внутреннее давление привели к тому, что многие важные дипломатические решения принимаются под влиянием внутренних уравнений, а не стратегических интересов. Эта ситуация будет проблематичной не только для Америки, но и для её союзников, поскольку в таких условиях возрастает непредсказуемость внешней политики США.

Иран: путь мудрости и предусмотрительности

В этой беспорядочной обстановке Исламская Республика Иран тщательно и расчетливо анализирует события. Хаос в международной политике всегда вредит глобальной стабильности и безопасности. Иран всегда придерживался принципов независимости, взаимного уважения и отказа от участия в неконструктивных дискуссиях.

Фото: REUTERS

Независимость Ирана - не случайность и не результат навязанных обстоятельств. Это осознанный выбор, стратегическое решение и неизменный принцип внешней политики страны. В отличие от некоторых стран, которые искали свою безопасность и стабильность в зависимости от иностранных держав, Иран давно понял, что зависимость приведет только к нестабильности и потере национального суверенитета. Истинная безопасность происходит не от поддержки внерегиональных держав, а от внутренних возможностей, опоры на национальный потенциал и доверия к народу.

Сохранение независимости имеет свою цену, которую Иран всегда платил. С первых дней Исламской революции экономическое давление, санкции, военные угрозы и прокси-войны - все это было разработано с целью превратить Иран в подчиненного игрока. Но Иран, вопреки прогнозам недоброжелателей, выстоял и показал, что перед лицом давления он не только не сдается, но и продолжает свой путь развития и прогресса, полагаясь на внутренний потенциал. Этот осознанный выбор стал принципом: Иран не покупает свою безопасность, а создает ее.

История показала, что страны, построившие свою безопасность на зависимости от других, в критические моменты становились жертвами изменения приоритетов поддерживающих их держав. Примеры можно увидеть по всему миру: правительства, которые формировали свою политику в надежде на гарантии безопасности от великих держав, но в критические моменты оказывались брошенными. Иран хорошо усвоил этот исторический урок. Независимость - это не просто лозунг, а неизбежная необходимость. Зависимость от других - это не только риск, но и стратегическая ошибка.