ЕС не может (и не хочет) восполнить заморозку средств USAID

Представляем перевод статьи Politico USAID freeze opens door to Russian influence in Eastern Europe c некоторыми сокращениями.

Заморозка международной помощи, объявленная президентом Трампом, приведет к исчезновению финансирования для организаций гражданского общества по всей Восточной Европе, подрывая продемократические инициативы и давая возможность России усилить свое влияние в регионе.

Последствия будут особенно ощутимы в Европе, где USAID обещало помощь на сумму $‌ 17,2 миллиарда в 2025 году, львиная доля которой предназначалась странам Восточной Европы, граничащим с Россией.

«Этот шаг подрывает уверенность в США и доверие к демократии. Это также означает, что США пренебрегают мягкой силой, способной противостоять российским нарративам», - сказал армянский аналитик Ричард Гирагосян. В конечном итоге, добавил он, «заморозка средств USAID радует только авторитарные правительства».

«Кремль продолжит развивать нарратив о том, что эти страны одиноки, что Запад их бросает, что США и западные страны не являются надежными союзниками», - отмечает научный сотрудник Центра европейских политических исследований Тинатин Ахвледиани.

«Катастрофические последствия»

В Беларуси заморозка помощи представляет экзистенциальную угрозу для НПО, которые долгое время находились под прицелом режима Александра Лукашенко.

«Это произошло так быстро - результаты оказались для нас катастрофическими», - говорит международный секретарь организации РАДА Юлия Ралко.

РАДА работает в изгнании с 2021 года. По словам Ралко, им «пришлось сократить зарплаты на 50 процентов» и серьезно ограничить образовательные проекты, которые направлены на «минимизацию разрыва между белорусской и европейской молодежью».

Около половины бюджета НПО на 2025 год финансировалось за счет грантов USAID. «Я надеюсь, что правительство США изменит свое решение, потому что не знаю, как долго мы сможем продолжать работать на добровольных началах», - сказала Ралко.

В 2023 году USAID выделило $‌ 16,8 миллиарда долларов в качестве помощи Восточной Европе. Основная часть - 16,4 миллиарда - пошла Украине. Молдова получила $‌ 211,5 миллиона, Грузия - $‌ 91,4 миллиона. Большая часть помощи была направлена на проекты по укреплению гражданского общества и верховенства закона, а также на стимулирование экономического роста.

В Армении USAID выделило $‌ 8,5 миллиона долларов для поддержки более 100 000 этнических армян, которые были принудительно перемещены после наступления Азербайджана в 2023 году.

Фото: REUTERS

Хотя представительство USAID в Армении пояснило, что базовая гуманитарная помощь пока не пострадает, множество других инициатив - включая программы по обеспечению прозрачности выборов, укреплению медиа-ландшафта и улучшению энергетической инфраструктуры - находятся под угрозой. В 2023 году агентство выделило стране $‌ 71,7 миллиона.

В Грузии правящая партия «Грузинская мечта» воспользовалась заморозкой помощи, чтобы еще больше ограничить деятельность групп гражданского общества.

«Всемирный скандал с USAID сделал очевидным, что мы должны полностью вернуть себе нашу страну», - заявил представитель партии Мамука Мдинарадзе.

«Грузия уже находится в трудной ситуации, поскольку правительство приняло так называемый закон об иностранных агентах. Сокращение американских средств усугубляет ситуацию», - отмечает Ахвледиани.

Основатель мультимедийного стартапа Project 64 Георгий Гогуа говорит, что финансирование USAID составляло около 40 процентов бюджета компании на 2025 год, и теперь ее будущее под вопросом.

«Если мы не сможем найти решение, то будем вынуждены прекратить нашу деятельность, по крайней мере, частично. Мы не смогли выплатить зарплату нашим сотрудникам в конце прошлого месяца», - признался он.

Гогуа ищет новых доноров, но поскольку правительство Грузии планирует принять еще более ограничительные законы, это будет нелегко.

«ЕС не может заполнить пробел»

ЕС должен вмешаться и заполнить вакуум, предоставив финансирование для гражданского общества и гуманитарных групп, говорит Ричард Гирагосян. При этом, говорит он, Брюссель «печально известен тем, что двигается очень медленно и очень бюрократичен».

ЕС уже является крупным поставщиком помощи в регионе. В 2023 году страны-члены блока выделили $‌ 19,6 миллиарда евро шести странам Восточного соседства - Украине, Грузии, Азербайджану, Молдове, Беларуси и Армении - либо на двусторонней основе, либо через институты ЕС.

Фото: REUTERS

Представитель Европейской Комиссии Гийом Мерсье сказал, что исполнительный орган ЕС «внимательно» следит за кризисом в USAID и пока рано оценивать «потенциальное влияние на наши цели».

Мерсье отметил, что ЕС уже является «ведущим донором» и добавил, что «каждый в международном сообществе должен нести свою ответственность». «ЕС не может заполнить этот [финансовый] пробел, оставленный другими», - сказал он.

А исполнительный директор Европейского центра некоммерческого права Stichting Катерина Хаджи-Мицева Эванс говорит, что «если Европейский союз не встанет на защиту этого дела и не будет работать над более устойчивыми механизмами партнерства, он не

сможет достичь своих собственных целей».

С ней согласна Тинатин Ахвледиани. «Если ЕС стремится быть геополитическим игроком, приверженным процессу расширения, то он должен активизироваться. В противном случае его авторитет окажется под угрозой», - заявила она.