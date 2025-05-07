«Рубен Варданян не считал себя «спасителем»»: обсуждение книги в Американском университете

5 мая 2025 года директор Медиамакс Ара Тадевосян обсудил свою книгу «Рубен Варданян: «Дон Кихот» и «драконы» со студентами факультета международных отношений Американского университета Армении.

Представляем фрагменты обсуждений.

Сделать личность Рубена Варданяна более понятной

Ара Тадевосян

Книга была написана очень быстро, примерно за три недели. Это было обусловлено тем, что события развивались стремительно - книга вышла в свет, когда голодовка Рубена Варданяна в бакинской тюрьме еще продолжалась.

Фото: Медиамакс

Моей главной целью было сделать личность Рубена Варданяна более понятной людям. Читатели получат достаточно большой объем информации, основанной только на фактах, который, надеюсь, поможет им сделать собственные выводы.

Несколько дней назад я получил письмо от читательницы, которая писала, что раньше совершенно по-другому относилась к герою книги и не знала, как много Рубен Варданян сделал для Армении.

Эволюция взглядов Рубена Варданяна

Ануш Григорян, студентка

В книге довольно много информации. Когда я только начала читать ее, мое внимание привлекла цитата Рубена Варданяна на обратной стороне обложки:

«Рано или поздно какому-нибудь серьезному человеку придется пожертвовать собой. Чем позже это произойдет, тем хуже будет для всей нации».

Ануш Григорян Фото: Медиамакс

В тот момент мне это показалось немного странным. Однако, прочитав книгу и узнав об изменении взглядов Рубена Варданяна после Апрельской войны 2016 года, это высказывание стало понятнее.

Ара Тадевосян

В книге я рассказал о том, что видел собственными глазами, или в чем принимал участие: с 2013 по 2019 год Медиамакс оказывал информационную и медиа-консультативную поддержку Рубену Варданяну и благотворительному фонду IDeA.

Ара Тадевосян и Ваграм Тер-Матевосян Фото: Медиамакс

Мне было важно показать эволюцию его взглядов, что, думаю, поможет лучше понять мотивы решения Рубена Варданяна переехать в Арцах.

Элина Арутюнян, студентка

До выхода этой книги у нас, наверное, не было другой возможности познакомиться с Рубеном Варданяном.

Элина Арутюнян Фото: Медиамакс

Вы несколько раз упоминаете в книге, что Варданян часто говорил о важности наличия «благородного лидера». Представлял ли он себя в этой роли?

Ара Тадевосян

Он был искренне убежден, что для достижения концептуальных изменений нам нужен «благородный лидер» – он использовал именно эту формулировку. Я же спрашивал его - как и откуда должен появиться этот «благородный лидер»? Возможно, подсознательно он бы хотел, чтобы этот абстрактный лидер был похож на него. Но Рубен никогда не говорил мне о планах становиться политическим лидером.

Имидж Рубена Варданяна

Ваграм Тер-Матевосян, профессор Американского университета Армении

Будучи столь влиятельным человеком и обладая большими ресурсами, Рубен Варданян, на мой взгляд, больше заботился о восприятии своих проектов, чем о своем личном имидже.

Ваграм Тер-Матевосян Фото: Медиамакс

Ара Тадевосян

Действительно, он никогда не ставил перед нами задачи работать над его личным имиджем. Не могу сказать, что ему было неважно, что о нем пишут и думают, но он предпочитал рассказывать о себе посредством своих проектов и инициатив.

Фото: Медиамакс

Для него была очень важна коллегиальность - его раздражало, когда люди говорили «проекты Рубена». Он всегда говорил: «Это не только я, это и Нубар Афеян, это и наши друзья и партнеры. В качестве примера он проводил проект «Возрождение Татева», в котором приняли финансовое участие около 140 человек из 18 стран.

Восприятие в Арцахе

Софи Абрамян, студентка

Я сама из Арцаха. Меня не было там во время блокады, но я чувствовала отношение людей к Рубену Варданяну.

Софи Абрамян Фото: Медиамакс

Особенно для молодежи он был позитивной и авторитетной фигурой. У меня сложилось впечатление, что люди воспринимали его как спасителя. Видел ли он себя в этой роли?

Ара Тадевосян

Не думаю, что Рубен Варданян когда-либо считал себя «спасителем». Он стремился стать источником надежды для народа Арцаха, оказавшегося в очень тяжелом положении.

Фото: Медиамакс

И его неизменным посланием было - не сдаваться и продолжать борьбу.

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Арпи Джилавян

Фото: Агапе Григорян