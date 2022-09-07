5/10/15: Возвращение «Святой Армении», 26+1, «политкорректность = угроза»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 5-11 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА

В формате 26+1

Министр иностранных дел Армении Вардан Осканян и генсек НАТО Яап де Хуп Схеффер обсудили 5 сентбря вопросы организации политических консультаций Армения-НАТО в формате 26+1.

Вардан Осканян заявил о важности реализации мероприятий, предусмотренных Планом действий индивидуального партнерства (IPAP) Армении с НАТО.

В частности, отметил министр, уже разработана Концепция национальной безопасности Армении, в Ереване открыт Информационный центр НАТО, идет работа над созданием в Армении ситуационного центра управления кризисами, выдвинут ряд законодательных инициатив для осуществления оборонных реформ.

6 сентября Осканян заявил в Ереване о готовности Армении продолжать и развивать эффективный политический диалог с НАТО.

«Дашнакцутюн» - против

7 сентября руководитель фракции «Дашнакцутюн» в парламенте Армении Грайр Карапетян заявил, что они будут голосовать против законопроекта о признании Нагорно-Карабахской Республики Арменией, предложенного фракцией «Наследие».

«Мы продолжаем выступать за воссоединение Нагорного Карабаха с Арменией, которое де-факто уже произошло», - заявил он и отметил, что «правовое оформление этой реальности возможно лишь в случае невозможности дальнейшего продолжения переговорного процесса по урегулированию карабахской проблемы».

Инаугурация Бако Саакяна

7 сентября на специальном заседании Национального Собрания Нагорно-Карабахской Республики (НКР) прошла инаугурация президента НКР Бако Саакяна.

Инаугурация Бако Саакяна 7 сентября 2007 года Фото: Фотолур

В церемонии принимала участие делегация Армении во главе с президентом Робертом Кочаряном.

«Святая Армения - возвращение домой»

11 сентября в Ереване открылась выставка «Святая Армения - возвращение домой».

Фото: Фотолур

Выставка, генеральным спонсором которой выступила компания «АрменТел», стала

точной копией эскпозиции «Святая Армения» /Armenia Sacra/, которая демонстрировалась в парижском Лувре с 21 февраля по 21 мая 2007 года в рамках Года Армении во Франции.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин, Институт изучения древних рукописей-Матенадаран и Музей истории Армении впервые совместно представили более 200 бесценных экспонатов, охватывающих все важные этапы христианской истории армянского народа.

У входа в Музей истории были представлены более 30 хачкаров, собранных со всей территории Армении для показа в Лувре и благополучно вернувшихся на родину.

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 5-11 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Призыв президента ПАСЕ

Президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон сказал 5 сентября, что освобождение Рамиля Сафарова «неприемлемо», и призвал власти Азербайджана пересмотреть свое решение.

«Это скандальное освобождение имеет большие отрицательные последствия на и так напряженные отношения между Арменией и Азербайджаном и может дестабилизировать ситуацию в регионе. Я призываю власти Азербайджана пересмотреть свое решение в соответствии с этическими нормами и критериями Совета Европы»,- сказал президент ПАСЕ.

«Подрывает доверие»

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил 6 сентября в Ереване, что «помилование Рамиля Сафарова не способствует мирному процессу и подрывает доверие».

Андерс Фог Расмуссен и Серж Саргсян в Ереване 6 сентября 2012 года Фото: Фотолур

«Я глубоко обеспокоен решением Азербайджана о помиловании Рамиля Сафарова. То, что он совершил, является ужасным преступлением, которое не должно героизироваться», - сказал Андерс Фог Расмуссен.

«Политкорректность - прямая угрозой региональной безопасности»

7 сентября президент Армении Серж Саргсян сказал, что передача Рамиля Сафарова в Азербайджан и помилование последнего «заставляют нас серьезно думать об изменении некоторых наших подходов».

Принимая послов ряда стран, аккредитованных в ОБСЕ, президент сказал:

«Принципы ОБСЕ и ее видение безопасности полностью созвучны нашим представлениям. Очень важно, что в рамках этой организации мы согласились, что безопасность одной страны не может быть обеспечиваться за счет безопасности другой. Мы добросовестно выполняем все наши обязательства. Однако недавно произошло событие, которое заставляет нас серьезно подумать об изменении некоторых наших подходов.

Серж Саргсян 7 сентября 2012 года Фото: пресс-служба президента Армении

В Азербайджане было незамедлительно оправдано лицо, совершившее дикое убийство, и это событие, к сожалению, на наш взгляд, не последнее. Все началось с того, что в 2007 Минская группа ОБСЕ предложила свой вариант разрешения карабахской проблемы. Многие помнят, как Азербайджан отказывался от этого документа, а затем сделал заявление о том, что этот документ в целом приемлем для него, после чего начал давать собственные комментарии принципам. Помните, как они пытались комментировать принцип права на самоопределение. Помните, как они пытались комментировать понятие «референдума». И началось шоу, целью которого было тянуть время, накапливать большие запасы вооружений и при удобном случае попробовать решить карабахскую проблему военным путем».

«На наш взгляд, целью оправдания убийцы не в том, что Алиеву необходимо поднять свой авторитет внутри своей страны, а делается попытка протестировать реакцию международного сообщества на столь беспрецедентный шаг Азербайджана. В противном случае, думаю, что в Азербайджане, в том числе, и во властных структурах, есть много людей, которые могли ясно видеть, к чему приведет подобный шаг. И этот тест реакции международного сообщества, как я сказал, начался давно, когда азербайджанцы много лет назад начали грубо нарушать обязательства, установленные Договором об обычных вооружениях в Европе, и никто не отреагировал на эти грубые нарушения. Когда президент Азербайджана публично дал указание Национальной академии наук написать такую историю Азербайджана, в которой армянам вообще нет места, никто не обратил внимания на это обстоятельство.

Серж Саргсян 7 сентября 2012 года Фото: пресс-служба президента Армении

Когда Алиев начал заявлять, что Ереван и вообще вся Армения являются исконно азербайджанскими землями, никто не отреагировал на это заявление. И когда Алиев заявил, что их врагом «номер один» является армянство, и врага необходимо уничтожить, никто не отреагировал. На все наши предупреждения, на все наши просьбы посредникам и остальным о том, что это начало плохого процесса, мы получали неприемлемый ответ - заявления Алиева адресованы для внутреннего потребления. Не должно быть таких различий в заявлениях для внутреннего и внешнего потребления. Не может человек полдня думать одно, а остальные полдня – другое. Видя эту терпимость, Алиев от заявлений перешел к действиям. И первое действие состояло в том, что в ходе регионального визита госсекретаря США на линии соприкосновения и на армяно-азербайджанской границе они организовали несколько диверсионных действий. И вновь реакция была слабой. Сейчас мы стали свидетелями этого чрезвычайного факта. И как я уже отметил, к сожалению, оно не последнее. Так называемая политическая корректность на данный момент является прямой угрозой региональной безопасности», - подчеркнул Серж Саргсян.

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 5-11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

Алиев помиловал Лапшина

11 сентября Ильхам Алиев помиловал осужденного в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

Гражданин России и Израиля Александр Лапшин в июле 2017 года был приговорен к 3 годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха в 2011 и 2012 гг.

Блогер был арестован в конце 2016 г. в Минске по запросу Азербайджана. В феврале 2017 года Беларусь экстрадировала его в Баку.

Ара Тадевосян