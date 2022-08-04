5/10/15: «Сепаратизм» Брайзы, обвинения Алиева, «справедливость» Карасина

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.

• 15 ЛЕТ НАЗАД: 1-7 АВГУСТА 2007 ГОДА

«До обретения независимости, или до автономии»

6 августа американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза сказал, что «представляет страну, основанную сепаратистами».

«Есть три главных принципа, которые влияют на наши переговоры: отказ от применения силы, признание территориальной целостности государств и право на самоопределение народов. В каждом конфликте надо найти компромисс между этими принципами. Я, к примеру, представляю страну, которая была основана сепаратистами. Спустя некоторое время другие страны признали нашу независимость, мы получили право на самоопределение. И тогда же, в XVIII веке, спустя несколько лет, другие бывшие колонии, уже Испании, тоже нуждались в нашей помощи, чтобы мы признали их независимость. Но мы сказали: «Нет, спасибо, это не в наших интересах». Они говорили: «Ну что вы, мы же признали вашу независимость!». Но мы ответили, что в каждом случае все подходы отличаются друг от друга», - сказал Мэтью Брайза.

Отвечая на вопрос о том - как можно в сегодняшних реалиях найти компромисс между сохранением территориальной целостности и правом на национальное самоопределение, американский посредник сказал:

Мэтью Брайза и Роберт Кочарян Фото: Фотолур

«Это задача лидеров. Право на самоопределение может дойти до обретения независимости, или до автономии. И я как посредник и как дипломат не могу определить, какой статус будет, это не моя задача. Может, представители народа решат в будущем, что Карабаху хорошо быть независимым? А может, они решат, что хорошо быть частью Азербайджана с очень высокой степенью независимости? Но это не моя задача. Могу сказать, что сегодня, согласно международному закону, мы признаем территориальную целостность Азербайджана. Идут переговоры, мы ищем компромисс».

Мэтью Брайза отметил, что «по конституции Азербайджана референдум должен быть проведен с участием всех граждан Азербайджана».

«Если так, то что это бы означало для статуса Карабаха, какой был бы тогда результат? И армянская сторона сейчас думает над этим, что лучше для нее, что будет означать этот референдум, если азербайджанская сторона в нем полностью участвует. А может, другое определение, другое слово, которое отражало бы количество голосов или жителей, или бывших жителей Карабаха, которые могут принимать участие в голосовании. И это вопрос для президентов, не для меня», - сказал сопредседатель Минской группы ОБСЕ.

Армения «пытается обмануть посредников»

7 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил армянскую сторону в «попытках обмануть посредников и тянуть время».

Он заявил, что Баку привержен мирному процессу и считает, что процесс переговоров не исчерпал себя.

Ильхам Алиев Фото: REUTERS

«Неискренность противоположной стороны - попытки обмануть посредников и тянуть время ни к чему не приведут. Чем больше проходит времени, тем больше их позиции слабеют, а наши усиливаются. Может быть, возврат азербайджанских земель не в интересах отдельных политиков, которые находятся на отдельных постах. Может быть, они в угоду своим политическим амбициям занимают такую неконструктивную позицию. Но это не в интересах армянского народа. Если в Армении это поймут и положат конец политике оккупации, то могут нормализоваться отношения между Баку и Ереваном, и армянский народ получит больше от сотрудничества с нами, нежели от подачек извне», - заявил Ильхам Алиев.

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 1-7 АВГУСТА 2012 ГОДА

«В рамках Минской группы ОБСЕ»

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил 7 авугста, что усилия по урегулированию карабахского конфликта, как и прежде, следует фокусировать на Минской группе ОБСЕ.

Григорий Карасин Фото: Aif.md

«Армения и Азербайджан являются нашими близкими партнерами по СНГ. Мы дорожим отношениями и с Ереваном, и с Баку, и делаем все возможное справедливо и честно для того, чтобы сблизить позиции обеих сторон по теме Нагорного Карабаха. Это чрезвычайно сложная, запутанная тема, которая имеет свои корни, свою историю. Думаю, что надо сфокусировать, как и прежде, все усилия на Минской группе. Существует Минская группа, в которой есть сопредседатели и представители Франции, Соединенных Штатов, России, представители ОБСЕ, которые очень добросовестно работают, ездят в регион, встречаются с лидерами и Армении, и Азербайджана, помогают им найти приемлемые формулировки для будущих документов. Мы эту деятельность всячески поддерживаем и рассчитываем на то, что она вскоре приведет к конкретному результату», - говорил российский дипломат.

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 1-7 АВГУСТА 2017 ГОДА

«Курите меньше!»

3 августа правительство Армении одобрило Стратегию борьбы с курением и программу действий на 2017-2020гг.

Целью внедрения стратегии была реализация мер, направленных на снижение потребления сигарет в Армении, охрану природы и снижение показателей незаразных заболеваний.

«Курите меньше!»,- призвал премьер-министр Карен Карапетян.

Ара Тадевосян