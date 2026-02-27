Алиев: «Враг должен всегда бояться нас, так же, как боится сегодня»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «бандиты, совершившие Ходжалинский геноцид, ответили перед судом».

Как сообщает Trend, выступая 26 февраля на встрече с «представителями общественности Ходжалинского района», Ильхам Алиев, в частности, сказал

«Ходжалинский геноцид - это кровавое военное преступление, совершенное армянским государством, армянскими фашистами против азербайджанцев, против человечности, против человечества. Ответственность за это несет армянское государство.

В результате Отечественной войны и антитеррористической операции часть военных преступников была уничтожена Вооруженными силами Азербайджана, остальная часть, в частности элементы, считавшиеся лидерами сепаратистов, в разное время были задержаны и предстали перед судом».

Президент Азербайджана также заявил:

«В 2023 году в результате антитеррористической операции, которая длилась всего несколько часов, незаконный режим хунты был уничтожен, оккупанты были изгнаны с наших земель, 15-тысячная армянская армия, незаконно размещенная на наших землях, была разоружена и сдалась. Это был последний гвоздь в гроб армянского сепаратизма. Именно тогда была обеспечена справедливость для Ходжалы.

Мы никогда не должны забывать зверства армянского государства. Мы никогда не должны забывать нашу историю, мы должны быть бдительными, всегда должны быть сильными, враг всегда должен бояться нас, так же, как боится сегодня. Именно благодаря этому страху азербайджанский народ сегодня живет в мире».