Азербайджан обязали доказывать происхождение экспортируемого в ЕС газа - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
05 Февраль 2026
674 просмотров

Азербайджан обязали доказывать происхождение экспортируемого в ЕС газа


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Европейский союз принял новый регламент EU/261/2026, который, в частности, обязывает Азербайджан и Турцию предоставлять доказательства нероссийского происхождения газа, поставляемого в ЕС.

В регламенте говорится:

 

«Точка соединения Strandzha 1 (в Болгарии - Медиамакс) связывает Союз с трубопроводной системой, которая транспортирует газ не только из Азербайджанской Республики или Турецкой Республики, но и в значительных объемах из Российской Федерации. Следовательно, будет требоваться предоставление неоспоримых доказательств, подтверждающих, что страной-производителем не является Россия, а компетентным органам должно быть предоставлено достаточное время для проверки и предоставления гарантий, что газ не происходит и не экспортируется, прямо или косвенно, из Российской Федерации.

 

Если в будущем другие точки соединения будут связаны с трубопроводными системами, транспортирующими российский газ в значительных объемах, должен применяться тот же стандарт контроля».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Февраль 5, 2026 16:38
Лавров считает странными высказывания об «атаках с севера» против Армении

Политика | Февраль 5, 2026 13:42
Экс-руководители Арцаха приговорены к пожизненному заключению и к 20 годам

Общество | Февраль 5, 2026 13:06
Рубен Варданян: «Мы обязаны сделать ставку на возрождение»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026