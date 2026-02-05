Азербайджан обязали доказывать происхождение экспортируемого в ЕС газа

Ереван /Медиамакс/. Европейский союз принял новый регламент EU/261/2026, который, в частности, обязывает Азербайджан и Турцию предоставлять доказательства нероссийского происхождения газа, поставляемого в ЕС.

В регламенте говорится:

«Точка соединения Strandzha 1 (в Болгарии - Медиамакс) связывает Союз с трубопроводной системой, которая транспортирует газ не только из Азербайджанской Республики или Турецкой Республики, но и в значительных объемах из Российской Федерации. Следовательно, будет требоваться предоставление неоспоримых доказательств, подтверждающих, что страной-производителем не является Россия, а компетентным органам должно быть предоставлено достаточное время для проверки и предоставления гарантий, что газ не происходит и не экспортируется, прямо или косвенно, из Российской Федерации.

Если в будущем другие точки соединения будут связаны с трубопроводными системами, транспортирующими российский газ в значительных объемах, должен применяться тот же стандарт контроля».