Ниагарский водопад превратился в «зимнюю сказку»

Одно из самых знаменитых природных чудес мира превратилось в захватывающую дух «зимнюю сказку»: Ниагарский водопад частично замерз на канадской стороне, привлекая посетителей со всего мира.

Фото: REUTERS

Хотя водопад кажется полностью замерзшим, объем и постоянное движение воды делают полное замерзание практически невозможным. Вода продолжает течь под оболочкой из льда. Зимой около 85 миллионов литров воды в минуту обрушиваются через водопад, достигая скорости до 40 километров в час.

Фото: REUTERS

Единственный раз, когда водопад остановился, был зафиксирован в марте 1848 года, когда сильные ветры на озере Эри направили лед к каналу, блокировав поток воды на 30 часов.