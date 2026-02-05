Ниагарский водопад превратился в «зимнюю сказку» - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
05 Февраль 2026
949 просмотров

Ниагарский водопад превратился в «зимнюю сказку»


Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS


Одно из самых знаменитых природных чудес мира превратилось в захватывающую дух «зимнюю сказку»: Ниагарский водопад частично замерз на канадской стороне, привлекая посетителей со всего мира.

Фото: REUTERS

Хотя водопад кажется полностью замерзшим, объем и постоянное движение воды делают полное замерзание практически невозможным. Вода продолжает течь под оболочкой из льда. Зимой около 85 миллионов литров воды в минуту обрушиваются через водопад, достигая скорости до 40 километров в час.

Фото: REUTERS

Единственный раз, когда водопад остановился, был зафиксирован в марте 1848 года, когда сильные ветры на озере Эри направили лед к каналу, блокировав поток воды на 30 часов. 

Фото: REUTERS

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Февраль 5, 2026 16:38
Лавров считает странными высказывания об «атаках с севера» против Армении

Политика | Февраль 5, 2026 13:42
Экс-руководители Арцаха приговорены к пожизненному заключению и к 20 годам

Общество | Февраль 5, 2026 13:06
Рубен Варданян: «Мы обязаны сделать ставку на возрождение»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026