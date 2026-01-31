В сближении России и Турции были «разные эпизоды», заявил Лавров

Ереван /Медиамакс/. В России понимают, что Турция реализует свои интересы «в том числе апеллируя к исторической памяти турецкого народа».

Об этом в интервью турецким СМИ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«У Турции, как и у любой крупной страны, есть свои интересы. Она их реализует, в том числе апеллируя к исторической памяти турецкого народа, Османской империи. Мы это прекрасно понимаем. Более того, Россия как страна, в которой тюркские народы также представлены столетиями, в различных формах участвует в движении по сохранению памяти, истории и использованию на нынешнем этапе этого исторического опыта в добрых политических целях.

8 октября 2024 г. Россия инициировала проведение на ежегодной основе политологической конференции «Горный Алтай – прародина тюрков». Уже состоялось два таких мероприятия. Третье пройдет в этом году в Казахстане. Считаю, что это один из примеров того, как мы бережем то, что нас сближает. В этом сближении были разные эпизоды, но главный из них заключается в том, чтобы извлечь правильные выводы и уроки. Под руководством двух президентов нам с турецкими коллегами это вполне удается», - отметил глава МИД России.

«Помним и такие страницы нашей общей истории, как обретение Турцией независимости. В 2025 г. мы отмечали 105-летие признания Советской Россией правительства Великого Национального Собрания Турции. Мы не просто признали, но и оказали материальную поддержку, в том числе вооружениями, боеприпасами, золотом. Убежден, что эту славную страницу нашего стратегического партнерства будут помнить и в нашей стране, и в Турецкой Республике.

На нынешнем этапе и в России, и в Турции – при всех нюансах и различиях в подходах с точки зрения национальных интересов – президенты всегда находили общие позиции по Сирии. Состоялись несколько саммитов в 2019-2020 гг.. По их итогам были достигнуты договоренности, в том числе в отношении нейтрализации подозрений относительно планов курдов в Сирии. Сейчас эти планы уже обретают «плоть и кровь». В современной Сирии начинают реализовываться процессы, которые мы давно задумывали с турецкими друзьями. Имею в виду вовлечение курдов в политическую жизнь, политические и силовые структуры, в армию.

Мы общие соседи на Южном Кавказе. Турция вместе с Азербайджаном были главными инициаторами формата «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия и их три крупных соседа – Россия, Турция и Иран). Состоялись уже две министерские встречи. Сейчас готовится третья. Наши грузинские соседи пока воздерживаются от участия, но мы все время подчеркиваем, что дверь для них открыта. Мой коллега Хакан Фидан активно поддерживает проведение третьего министерского заседания. Сейчас определяется, где оно может состояться. Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность», - сказал Сергей Лавров.