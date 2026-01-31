Турция предлагает Европе обсудить будущую архитектуру безопасности

Ереван /Медиамакс/. Турция предлагает ведущим европейским странам вместе обсудить будущую архитектуру безопасности.

Об этом в интервью катарскому каналу Al Jazeera заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Мы предлагаем, чтобы Великобритания, Турция и крупные европейские страны собрались для качественной дискуссии о том, какой должна быть новая архитектура безопасности Европы, как повысить нашу устойчивость, силу и сдерживающий потенциал. Пока в регионе нет общей системы безопасности, мы продолжаем вращаться вокруг различных центров силы», - отметил турецкий министр.

Фидан подчеркнул, что Европа и ЕС стоят перед выбором - либо продолжать полагаться на США в вопросах безопасности, либо создать «собственные центры силы», обеспечивая безопасность и защиту всех в регионе.

«НАТО, конечно, остается основной платформой сотрудничества в области безопасности для трансатлантического сообщества. Пока она может функционировать, она служит целям как европейской, так и американской и трансатлантической безопасности. Но если мы окажемся разделены между собой - США и Европа, - я думаю, Европе необходимо любым способом увеличить свой оборонный потенциал», - подчеркнул глава МИД Турции.