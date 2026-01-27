Азербайджан и Израиль намерены вывести стратегическое партнерство на новый уровень - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
27 Январь 2026
458 просмотров

Азербайджан и Израиль намерены вывести стратегическое партнерство на новый уровень


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Азербайджан и Израиль намерены вывести стратегическое партнерство на новый уровень.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, выступая на бизнес-форуме в Баку.

 

«Мы стремимся увеличить взаимные инвестиции и развивать контакты между людьми. Уверен, что у нас это получится», - сказал он.

 

По словам министра, Израиль и Азербайджан являются «оплотами стабильности» в своих регионах и обладают развитыми экономиками.

 

Гидео Саар отметил , что в 2025 году объем торговли между странами увеличился примерно на 50%, превысив $‌ 360 миллионов.

 

«Уверен, что в последующие годы эти показатели будут еще выше», - сказал глава МИД Израиля.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

В мире | Январь 26, 2026 16:15
Азербайджан и Израиль намерены вывести стратегическое партнерство на новый уровень

Армения и мир | Январь 26, 2026 16:02
Армянские женщины сражаются с исламистами в Рожаве

Регион | Январь 26, 2026 14:00
Байрамов проинформировал израильского коллегу об мирном процессе с Арменией
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026