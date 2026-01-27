Ереван /Медиамакс/. Азербайджан и Израиль намерены вывести стратегическое партнерство на новый уровень.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, выступая на бизнес-форуме в Баку.

«Мы стремимся увеличить взаимные инвестиции и развивать контакты между людьми. Уверен, что у нас это получится», - сказал он.

По словам министра, Израиль и Азербайджан являются «оплотами стабильности» в своих регионах и обладают развитыми экономиками.

Гидео Саар отметил , что в 2025 году объем торговли между странами увеличился примерно на 50%, превысив $‌ 360 миллионов.

«Уверен, что в последующие годы эти показатели будут еще выше», - сказал глава МИД Израиля.