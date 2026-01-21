Эрдоган: «место силы закона в мировой системе отношений заполняет право сильного» - Mediamax.am

21 Январь 2026
Эрдоган: «место силы закона в мировой системе отношений заполняет право сильного»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «место силы закона в мировой системе отношений заполняет право сильного».

Как сообщает Анатолийское агентство, выступая после заседания кабинета министров в Анкаре, Эрдоган отметил, что обсуждались «дополнительные меры, которые необходимо предпринять, чтобы Турция благополучно пережила этот неспокойный период».

 

«С внешней политикой, ориентированной на мир, мы будем и впредь противостоять любым попыткам, которые могут привести к нестабильности в нашем регионе», - отметил он.

 

«Турция демонстрирует уникальную модель адаптации к новому геополитическому раскладу в Евразии»

Говоря о ситуации в Сирии, президент Турции подчеркнул:

 

«Мы готовы сделать все, что от нас зависит, для дальнейшего снижения напряженности».

 

«Никому не принесет пользы тянуть время, сопротивляться, прячась за различными предлогами. Эпоха террора в нашем регионе полностью закончилась. Требования соглашения о перемирии и полной интеграции должны быть быстро выполнены, никто не должен больше ошибаться в своих расчетах», - сказал презилент Турции.

