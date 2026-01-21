Эрдоган: «место силы закона в мировой системе отношений заполняет право сильного»

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «место силы закона в мировой системе отношений заполняет право сильного».

Как сообщает Анатолийское агентство, выступая после заседания кабинета министров в Анкаре, Эрдоган отметил, что обсуждались «дополнительные меры, которые необходимо предпринять, чтобы Турция благополучно пережила этот неспокойный период».

«С внешней политикой, ориентированной на мир, мы будем и впредь противостоять любым попыткам, которые могут привести к нестабильности в нашем регионе», - отметил он.

Говоря о ситуации в Сирии, президент Турции подчеркнул:

«Мы готовы сделать все, что от нас зависит, для дальнейшего снижения напряженности».

«Никому не принесет пользы тянуть время, сопротивляться, прячась за различными предлогами. Эпоха террора в нашем регионе полностью закончилась. Требования соглашения о перемирии и полной интеграции должны быть быстро выполнены, никто не должен больше ошибаться в своих расчетах», - сказал презилент Турции.