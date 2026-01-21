«Турция демонстрирует уникальную модель адаптации к новому геополитическому раскладу в Евразии»

Ереван /Медиамакс/. В первой четверти XXI века Турция демонстрирует уникальную модель адаптации к трансформирующейся международной системе и новому геополитическому раскладу в Евразии.
Об этом говорится в аналитической записке «Турция в контексте трансформации системы международных отношений и новой геополитики Евразии» международного дискусионного клуба «Валдай».
«Сохраняя институциональные связи с Западом, Анкара последовательно наращивает
стратегическую автономию через диверсификацию внешнеполитических и внешнеэкономических связей в Евразии», - пишет автор записки, руководитель программы востоковедных исследований ИМИ МГИМО МИД России Павел Шлыков.
Он отмечает, что ключевыми факторами этой трансформации стали:
• углубление разногласий с США и ЕС по широкому кругу вопросов (сирийский кризис, курдский вопрос, Восточное Средиземноморье);
• глобальный сдвиг экономической и политической динамики в Азию;
• прагматические интересы турецкого бизнеса, ориентированного на новые рынки;
• идеологический плюрализм, предоставивший альтернативные модели внешнеполитической ориентации.
«Инициатива «Снова Азия» и развитие евразийского вектора позволили Турции не только компенсировать напряжённость в отношениях с Западом, но и занять особую нишу в формирующейся многополярной архитектуре. Сохраняя формальную принадлежность к западным институтам, Турция де-факто проводит независимую многовекторную политику, извлекая выгоду из конкурентной динамики между старыми и новыми центрами силы.
В ближайшей перспективе маловероятен радикальный разрыв Турции с НАТО или западными структурами. Однако её особая позиция в рамках «коллективного Запада», сочетающая элементы интеграции и стратегической автономии, будет оставаться устойчивым трендом, позволяющим Анкаре в полной мере использовать свои внешнеполитические возможности в условиях глобальной турбулентности», - говорится в записке.
