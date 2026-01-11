Алиев заявил, что мог разрушить армянские города, но не сделал этого

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявимл, что «ни одна страна, ни один лидер не должны совершать ничего противоправного, не должны посягать на территориальную целостность какой-либо страны, не должны оккупировать какую-либо страну».

Алиев сказал об этом в интервью аербайджанским телеканалам, полный текст которого приводит агентство Azertac.

«Наше величие и мудрость, а также наша ответственность, видны невооруженным глазом. Мы могли бы применить силу и в 2020 году, и в 2023 году, и во время событий, произошедших в промежутке между этими годами, дав Армении ответ, который она заслуживает. Могли бы сделать так, чтобы они испытали те же страдания, что и наш народ, чтобы их территории были разрушены так же, как и наши, чтобы так же, как против нас, и против них были совершены военные преступления. Мы могли бы и их города привести в такое состояние, в каком оказался Агдам. С абсолютным спокойствием и уверенностью могу сказать, что никто бы не смог нас остановить. Но мы этого не сделали. Потому что, во первых, это было бы неправильно. Во вторых, я был абсолютно уверен и знал, что рано или поздно война, военное противостояние должны прекратиться. Это должна была остановить сильная сторона, и об этом уже даже писали в прессе.

Советник президента Трампа Уиткофф в одном из своих интервью сказал, что в Белом доме президент Трамп спросил у меня: «Почему вы остановились? Вы были сильными». Мой ответ, вы, наверное, тоже слышали. Но, несмотря на это, у тебя должна быть военная мощь, чтобы никто не смел относиться к тебе пренебрежительно, никто не смог причинить тебе вреда. И чтобы никто даже подумать не мог, что может нанести тебе ущерб и не ответить за это», - заявил президент Азербайджана.