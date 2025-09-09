Задержан гражданин Азербайджана, планировавший теракты в России

Ереван /Медиамакс/. Гражданин Азербайджана, планировавший теракты на территории России, задержан в Ставрополе.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, задержанный планировал собрать несколько взрывных устройств для совершения терактов в Ессентуках и Ставрополе, в том числе - в зданиях силовых ведомств.
Отмечается, что мужчина ранее служил в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана.
