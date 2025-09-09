Задержан гражданин Азербайджана, планировавший теракты в России - Mediamax.am

715 просмотров

Задержан гражданин Азербайджана, планировавший теракты в России


Фото: rbk.ru


Ереван /Медиамакс/. Гражданин Азербайджана, планировавший теракты на территории России, задержан в Ставрополе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ, задержанный планировал собрать несколько взрывных устройств для совершения терактов в Ессентуках и Ставрополе, в том числе - в зданиях силовых ведомств. 

 

Отмечается, что мужчина ранее служил в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Сентябрь 9, 2025 14:09
12 сентября в Ереване пройдет вечер, посвященный 100-летию Спартака Кнтехцяна

Регион | Сентябрь 9, 2025 13:47
Алиев продолжает называть TRIPP «Зангезурским коридором»

Внешняя политика | Сентябрь 9, 2025 12:38
МИД Армении опроверг публикацию ТАСС
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025