По словам Лаврова, «в Евразии нарастает конфликтный потенциал»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «в Евразии нарастает конфликтный потенциал».

«В Евразии, как и в мире в целом, нарастает конфликтный потенциал. Некоторые ученые и эксперты говорят, что впереди десятилетие, а то и целая эпоха войн. Убежден: все ответственные, разумные силы должны не допустить подобного сценария.

Необходим, как минимум, откровенный диалог по поиску путей нормализации обстановки на всем нашем континенте на прочной основе Устава ООН, прежде всего, закрепленного в нем принципа суверенного равенства всех государств с целью формирования того самого консенсуса, на основе которого и создавалась ОБСЕ», - пишет Лавров в статье «Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы», опубликованной сегодня в «Российской газете».