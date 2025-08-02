Азербайджан требует извинений от российской стороны

Ереван /Медиамакс/. Азербайджан требует извинений от российского государственного информационного агентства ТАСС.

31 июля ТАСС опубликовало материал о сносе памятника Ивану Айвазовскому в Степанакерте, после чего МИД Азербайджана выступил с требованием принести извинения и «прекратить искажать азербайджанские топонимы».

«Хотелось бы напомнить российской стороне, что незаконное переименование города Ханкенди на территории Нагорно-Карабахской автономной области, созданной на исконных азербайджанских землях в 1923 году, в «Степанакерт» в честь большевика Степана Шаумяна, совместно с дашнаками совершившего массовые убийства азербайджанцев, было актом оскорбления в адрес Азербайджана, - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Мы ожидаем от информационного агентства ТАСС извинений и соответствующего исправления по данному вопросу. В противном случае, в соответствии с законодательством, будут приняты меры в отношении деятельности ТАСС в Азербайджане», - добавил он.

Гаджизаде также отметил, что памятник Айвазовскому был установлен «незаконно в период оккупации азербайджанских территорий».