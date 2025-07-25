Гусман освобожден от должности замдиректора ТАСС после участие в «Шушинском форуме»

Ереван /Медиамакс/. Распоряжением премьер-министра Российской Федерации Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора российского государственного агентства ТАСС.

Причины решения не называются.

Не исключено, что поводом для увольнения 75-летнего Гусмана могло стать его участие в «Шушинском глобальном медиафоруме» 19-20 июля на фоне обострения российско-азербайджанских отношений.

В начале июля, выступая на конференции «Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа» в Баку, Михаил Гусман говорил:

«В ноябре этого года исполнится пять лет со дня действительно великой победы Азербайджана. Об этом будут говорить, об этом будут писать. Имеет смысл провести конференцию в ноябре о роли президента Ильхама Алиева в развитии медиа. Это будет очень справедливая и нужная конференция».

В марте 2017 года Михаил Гусман сравнивал супругу президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Элеонорой Рузвельт.