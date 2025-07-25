Гусман освобожден от должности замдиректора ТАСС после участие в «Шушинском форуме» - Mediamax.am

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Гусман освобожден от должности замдиректора ТАСС после участие в «Шушинском форуме»


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Ереван /Медиамакс/. Распоряжением премьер-министра Российской Федерации Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора российского государственного агентства ТАСС.

Причины решения не называются.

 

Не исключено, что поводом для увольнения 75-летнего Гусмана могло стать его участие в «Шушинском глобальном медиафоруме» 19-20 июля на фоне обострения российско-азербайджанских отношений.

 

В начале июля, выступая на конференции «Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа» в Баку, Михаил Гусман говорил:

 

«В ноябре этого года исполнится пять лет со дня действительно великой победы Азербайджана. Об этом будут говорить, об этом будут писать. Имеет смысл провести конференцию в ноябре о роли президента Ильхама Алиева в развитии медиа. Это будет очень справедливая и нужная конференция».

 

В марте 2017 года Михаил Гусман сравнивал супругу президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с Элеонорой Рузвельт.

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