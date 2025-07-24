«Азербайджан может помочь сближению Израиля с мусульманским миром» - Mediamax.am

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«Азербайджан может помочь сближению Израиля с мусульманским миром»


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Ереван /Медиамакс/. Бывший посол США в Израиле Дэниел Шапиро сказал, что отношения между Азербайджаном и Израилем в определенной степени остаются недооцененными.

Как сообщает Trend, выступая на слушаниях по вопросам Ближнего Востока в Комитете по международным отношениям Сената США, он отметил важную роль Азербайджана в обеспечении региональной безопасности и энергетической стабильности. 

 

«Благодаря своей близости к региону и даже к тем угрозам, с которыми Израиль сталкивается со стороны Ирана, Азербайджан стал для него партнёром в сфере безопасности. В том числе - за счет своих энергетических ресурсов. К тому же это единственная страна в мире, которая одновременно граничит и с Россией, и с Ираном. Поэтому ее стратегическое значение невозможно переоценить», - заявил Шапиро.

 

Он также выделил способность Азербайджана выполнять роль культурного посредника и «моста» между Израилем и мусульманским миром. По мнению Шапиро, Баку также может играть активную роль в более широких форматах регионального взаимодействия. 

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