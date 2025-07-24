«Азербайджан может помочь сближению Израиля с мусульманским миром»

Ереван /Медиамакс/. Бывший посол США в Израиле Дэниел Шапиро сказал, что отношения между Азербайджаном и Израилем в определенной степени остаются недооцененными.
Как сообщает Trend, выступая на слушаниях по вопросам Ближнего Востока в Комитете по международным отношениям Сената США, он отметил важную роль Азербайджана в обеспечении региональной безопасности и энергетической стабильности.
«Благодаря своей близости к региону и даже к тем угрозам, с которыми Израиль сталкивается со стороны Ирана, Азербайджан стал для него партнёром в сфере безопасности. В том числе - за счет своих энергетических ресурсов. К тому же это единственная страна в мире, которая одновременно граничит и с Россией, и с Ираном. Поэтому ее стратегическое значение невозможно переоценить», - заявил Шапиро.
Он также выделил способность Азербайджана выполнять роль культурного посредника и «моста» между Израилем и мусульманским миром. По мнению Шапиро, Баку также может играть активную роль в более широких форматах регионального взаимодействия.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.