Песков: Отношения России и Азербайджана «переживают сложный период» - Mediamax.am

439 просмотров

Песков: Отношения России и Азербайджана «переживают сложный период»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что «отношения Москвы и Баку имеют прочную основу, но сейчас переживают сложный период».

«Прочная основа, действительно, есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас - один из таких периодов», - сказал представитель Кремля.

 

«Мы надеемся, что этот период пройдет», - подчеркнул Песков, ответив, что «сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду».

 

«Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. В России живет очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители которой - наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением. А те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону», - отметил пресс-секретарь президента России.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

В мире | Июль 21, 2025 15:19
Песков: Отношения России и Азербайджана «переживают сложный период»

Внешняя политика | Июль 21, 2025 12:37
«Противоречит духу и букве переговоров»: в Ереване прокомментировали заявления Алиева

Общество | Июль 19, 2025 09:00
По мнению Fitch, стабильности правительства Армении ничего не угрожает
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025