Песков: Отношения России и Азербайджана «переживают сложный период»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что «отношения Москвы и Баку имеют прочную основу, но сейчас переживают сложный период».

«Прочная основа, действительно, есть, есть совпадение интересов двух стран, есть взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. Но иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас - один из таких периодов», - сказал представитель Кремля.

«Мы надеемся, что этот период пройдет», - подчеркнул Песков, ответив, что «сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду».

«Нам очень важно, чтобы в Азербайджане уважали русских. В России живет очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители которой - наши законопослушные граждане, которые пользуются здесь заслуженным уважением. А те граждане, которые нарушают законы, преследуются по закону», - отметил пресс-секретарь президента России.