Эрдоган: Турция входит в тройку мировых лидеров по производству БПЛА - Mediamax.am

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Эрдоган: Турция входит в тройку мировых лидеров по производству БПЛА


Фото: https://militaeraktuell.at/


Ереван /Медиамакс/. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция заняла лидирующие позиции в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает Анатолийское агентство, выступая на собрании Турецкой ассоциации экспортеров, Эрдоган сказал, что «два из трех продаваемых в мире БПЛА производятся турецкими компаниями».

 

«В 2002 году уровень локализации в нашей оборонной и авиакосмической промышленности составлял 20%, экспорт - 248 млн долларов. В 2024 году оборот сектора превысил 15 млрд долларов, экспорт достиг 6,7 млрд долларов в 180 стран и регионов», - сказал президент Турции.

 

Он выразил уверенность в том, что в ближайшие годы спрос на боевой турецкий самолет KAAN значительно возрастет.

 

«Глобального успеха, достигнутого нами в сфере беспилотников, мы, с помощью Всевышнего, добьемся и в отношении истребителей», - отметил турецкий лидер. 

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