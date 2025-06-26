Хаменеи заявил, что Иран победил США - Mediamax.am

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Хаменеи заявил, что Иран победил США


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «Иран победил США».

По его словам, «США не достигли никаких результатов в войне с Ираном».

 

Хаменеи отметил, что «США вступили в войну с Ираном, осознав, что Израиль обречен на полное уничтожение в случае продолжения конфликта с Тегераном».

 

Али Хаменеи также сказал, что «сионистский режим под ударами Исламской Республики практически рухнул».

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