Ереван /Медиамакс/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что «Иран победил США».

По его словам, «США не достигли никаких результатов в войне с Ираном».

Хаменеи отметил, что «США вступили в войну с Ираном, осознав, что Израиль обречен на полное уничтожение в случае продолжения конфликта с Тегераном».

Али Хаменеи также сказал, что «сионистский режим под ударами Исламской Республики практически рухнул».