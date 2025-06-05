Верховный лидер Ирана отверг требование отказаться от обогащения урана

Ереван /Медиамакс/. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал сегодня неприемлемыми требования США от отказе Тегерана от обогащения урана.

Американское предложение по новому ядерному соглашению было передано Ирану 31 мая через Оман.

Хаменеи заявил что американское предложение «противоречит вере нашей нации в самодостаточность и принципу «Мы можем»».

«Обогащение урана - это ключ к нашей ядерной программе, и враги сосредоточились на нем», - сказал Хаменеи в телевизионном выступлении, которое цитирует Reuters.

«Предложение, которое представили американцы, на 100% противоречит нашим интересам. Грубые и высокомерные лидеры Америки регулярно требуют от нас отказа от ядерной программы. Кто вы такие, чтобы решать, должен ли Иран заниматься обогащением?», - заявил духовый лидер Ирана.

2 июня агентство Reuters сообщало, что Тегеран готов отвергнуть американское предложение как «неприемлемое».