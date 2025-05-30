США признают растущую важность Азербайджана, заявил Рубио

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать усилия по содействию миру и стабильности в регионе Южного Кавказа.

«Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Соединённые Штаты продолжают поддерживать усилия по содействию миру и стабильности в регионе, которые имеют решающее значение для процветания Южного Кавказа. Мы приветствуем согласие относительно текста мирного соглашения, достигнутое в этом году между Азербайджаном и Арменией. Мы также признаём растущую важность Азербайджана как поставщика энергии и транспортного узла», - говорится в обращении Рубио в связи с Днем независимости Азербайджана.

«Наше партнёрство, выстроенное за последние 33 года, продолжает способствовать общим интересам в области безопасности, энергетического сотрудничества и экономического роста. Соединённые Штаты остаются преданными поддержке основных свобод в Азербайджане, включая свободу прессы, в соответствии с конституцией Азербайджана. Мы ожидаем углубления нашего сотрудничества и совместной работы для обеспечения мирного и процветающего будущего для Азербайджана и всего региона», - отметил госсекретарь США.