Лавров: «враждебно настроенные государства» пытаются мешать сотрудничеству России и Турции

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров заявил сегодня, что «враждебно настроенные государства» пытаются чинить «незаконные препятствия» российско-турецкому сотрудничеству.

Выступая в начале встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Москве, Сергей Лавров отметил:

«У нас много планов в рамках двусторонней повестки дня. Задачи, которые сейчас обсуждаются, нацелены на преодоление незаконных препятствий, которые нашему сотрудничеству пытаются чинить враждебно настроенные государства. Этим планам не суждено сбыться. Наше торговое, инвестиционное сотрудничество устойчиво развивается по нарастающей. Так будет продолжаться и в дальнейшем».