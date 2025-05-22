Эрдоган заявил, что не будет снова баллотироваться в президенты Турции - Mediamax.am

85 просмотров

Эрдоган заявил, что не будет снова баллотироваться в президенты Турции


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений снова баллотироваться в президенты.

«Я не собираюсь переизбираться. Нас волнует только то, как мы сможем повысить репутацию нашей страны. Турция меняется, мир меняется. Мы живем в новую эпоху. Можно ли добиться чего-либо в столь быстро меняющемся мире с конституцией, которая была создана в условиях государственного переворота в старой Турции? Турция больше не может двигаться в будущее с конституцией, написанной и предложенной путчистами. Нам нужна конституция, предложенная гражданскими лицами, а не заговорщиками», - эти слова Эрдогана приводит агентство Anadolu.

 

Он отметил, что правящая Партия справедливости и развития ведет работу над подготовкой проекта новой конституции и призвал оппозицию подключиться к этой работе.

 

Эрдоган также отметил, что в досрочных парламентских выборах, в которым призывает оппозиция, «нет никакой необходимости».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

В мире | Май 22, 2025 16:00
Эрдоган заявил, что не будет снова баллотироваться в президенты Турции

Регион | Май 22, 2025 10:25
«Иран стоит перед стратегической дилеммой: что ни сделай, будет плохо»

Внешняя политика | Май 22, 2025 09:56
Пятый раунд переговоров между Ираном и США состоится 23 мая
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025