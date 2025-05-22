Эрдоган заявил, что не будет снова баллотироваться в президенты Турции

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений снова баллотироваться в президенты.

«Я не собираюсь переизбираться. Нас волнует только то, как мы сможем повысить репутацию нашей страны. Турция меняется, мир меняется. Мы живем в новую эпоху. Можно ли добиться чего-либо в столь быстро меняющемся мире с конституцией, которая была создана в условиях государственного переворота в старой Турции? Турция больше не может двигаться в будущее с конституцией, написанной и предложенной путчистами. Нам нужна конституция, предложенная гражданскими лицами, а не заговорщиками», - эти слова Эрдогана приводит агентство Anadolu.

Он отметил, что правящая Партия справедливости и развития ведет работу над подготовкой проекта новой конституции и призвал оппозицию подключиться к этой работе.

Эрдоган также отметил, что в досрочных парламентских выборах, в которым призывает оппозиция, «нет никакой необходимости».