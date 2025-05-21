Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Турция хотела бы иметь военную базу в центральной части Сирии.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, Рубио сказал:

«На том или ином этапе переходные власти Сирии должны будут принять решение о том, разрешат ли они размещать иностранные военные базы. Это касается России, но потенциально также Турции, которая тоже этого хочет, особенно в центральной части страны», - отметил Рубио.

Госсекретарь США заметил, что израильское руководство «обеспокоено турецким присутствием» в Сирии.

В начале апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет противодействовать появлению в Сирии турецких военных баз.

Как сообщает ТАСС, Рубио также заявил, что нынешнему правительству Сирии уже через несколько недель может грозить коллапс.

«Ппо нашей оценке, переходная власть, учитывая стоящие перед ней вызовы, находится, возможно, в нескольких неделях от потенциального краха и полномасштабной гражданской войны, которая будет иметь грандиозные масштабы и в целом приведет к расколу страны. Нам нужно им помогать. Мы хотим, чтобы это правительство добилось успеха, потому что альтернативой этому является полномасштабная гражданская война и хаос, которые, естественно, приведут к дестабилизации всего региона», - заявил Рубио.