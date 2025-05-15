Премьер Пакистана поблагодарил Алиева за поддержку

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву «за дипломатическую и политическую поддержку».
Как сообщают азербайджанские СМИ, Шариф позвонил сегодня Алиеву.
«Премьер-министр Пакистана проинформировал главу нашего государства о военных атаках Индии на его страну и достигнутом прекращении огня. Мухаммад Шахбаз Шариф выразил признательность за дипломатическую, политическую поддержку, оказанную Азербайджаном во время кризиса, и солидарность с народом Пакистана, заявив, что это является примером братских отношений между нашими странами.
С удовлетворением отметив обеспечение прекращения огня в регионе, Ильхам Алиев еще раз довел до внимания, что азербайджанский народ и государство выразили поддержку Пакистану и проявили солидарность с ним», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
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