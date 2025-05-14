Премьер-министр Грузии написал открытое письмо Трампу - Mediamax.am

1012 просмотров

Премьер-министр Грузии написал открытое письмо Трампу


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу выразил недоумение молчанием Вашингтона относительно перспектив перезагрузки отношений между двумя странами.

ТАСС цитирует письмо Кобахидзе, в котором, в частности, говорится:

 

«Несколько недель назад я обратился к вам с письмом о грузино-американских отношениях. Письму предшествовали мои публичные заявления, где я открыто выражал готовность Грузии возобновить стратегическое партнерство Грузии и США с чистого листа. Однако ответа на наше письмо и публичные заявления мы до сих пор не получили. Более того, все еще не состоялась коммуникация на высшем уровне между властями Грузии и США».

 

«Это молчание удивительно для грузинского народа и властей Грузии», - отметил премьер.

 

Глава правительства Грузии также указал, что все еще действуют санкции, введенные США в отношении некоторых представителей грузинских властей, в том числе против вице-премьера, главы МВД Вахтанга Гомелаури, которые «эффективно пресекли спланированную администрацией Байдена и профинансированную по линии USAID попытку революции и насилие».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

В мире | Май 13, 2025 13:55
Премьер-министр Грузии написал открытое письмо Трампу

Армения и мир | Май 13, 2025 10:08
США и Иран могли бы заключить «промежуточное» соглашение

Запечатленное Время | Май 10, 2025 12:37
Неделя в объективе: Лига чемпионов, конфликт Индии и Пакистана, Met Galа
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025