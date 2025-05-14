Премьер-министр Грузии написал открытое письмо Трампу

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу выразил недоумение молчанием Вашингтона относительно перспектив перезагрузки отношений между двумя странами.

ТАСС цитирует письмо Кобахидзе, в котором, в частности, говорится:

«Несколько недель назад я обратился к вам с письмом о грузино-американских отношениях. Письму предшествовали мои публичные заявления, где я открыто выражал готовность Грузии возобновить стратегическое партнерство Грузии и США с чистого листа. Однако ответа на наше письмо и публичные заявления мы до сих пор не получили. Более того, все еще не состоялась коммуникация на высшем уровне между властями Грузии и США».

«Это молчание удивительно для грузинского народа и властей Грузии», - отметил премьер.

Глава правительства Грузии также указал, что все еще действуют санкции, введенные США в отношении некоторых представителей грузинских властей, в том числе против вице-премьера, главы МВД Вахтанга Гомелаури, которые «эффективно пресекли спланированную администрацией Байдена и профинансированную по линии USAID попытку революции и насилие».