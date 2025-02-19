Эрдоган против Трампа: «Турция не допустит переселения жителей Газы»

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планы американской администрацией по переселению жителей сектора Газа «неприемлемы», и Турция не допустит этого.

«Мы решительно подчеркнули, что никогда не допустим реализации бесчеловечных, нелегитимных планов подстрекаемой Израилем американской администрации, целью которых является изгнание наших братьев из Газы, с их родины», - эти слова Эрдогана приводит ТАСС.

4 февраля президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху объявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы «заплатить за это».

Арабские страны, Иран и часть западных государств выступили против идеи американского лидера, а Египет и Иордания объявили, что готовят альтернативный план реконструкции Газы, не предполагающий выселения палестинцев.