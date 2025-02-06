Рубио заявил, что некоторые проекты USAID за рубежом могут быть продолжены

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа обращается к зарубежным миссиям Агентства США по международному развитию (USAID), чтобы выявить и определить проекты, которые могут быть продолжены несмотря на указ президента о замораживании сроком на 90 дней.

С 20 января большая часть проектов USAID по всему миру заморожена.

«Теперь нам нужно будет работать, чтобы выявить, какие программы могут быть продолжены», - сказал Рубио на пресс-конференции в Гватемале.

Как сообщает Reuters, он подчеркнул, что критерием для отбора будет соответствие проектов национальным интересам США. «Проекты, которые этим интересам не соответствуют, продолжены не будут», - добавил Рубио.