Трамп назвал Эрдогана «другом» и заявил, что тот стоит за свержением Асада

Ереван /Медиамакс/. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция контролирует силы, которые свергли президента Сирии Башара Асада.

«Те люди, которые вошли в Сирию, контролируются Турцией», - сказал он на первой пресс-конференцией после победы на президентских выборах. «И это нормально, это другой способ вести борьбу», - отметил Трамп.

«Россия ослабла, Иран ослаб. Эрдоган - очень умный человек, он отправил своих людей туда разными способами и под разными именами, они вошли, и взяли все под контроль», - добавил Дональд Трамп.

«Никто не знает, каким будет исход в этом регионе, кто в конечном итоге будет править. Думаю, что это будет Турция. Турция очень умна, он очень умный человек и очень жесткий. Турция осуществила недружественное поглощение без значительных человеческих жертв», - сказал новый американский лидер.

«Турция - это большая сила. Эрдоган - человек, с которым я ладил. Он создал очень сильную, мощную армию», - отметил Трамп.

«Президент Эрдоган - мой друг. Это человек, который мне нравится и которого я уважаю. Думаю, он тоже меня уважает», - заявил Дональд Трамп.