Трамп назвал Эрдогана «другом» и заявил, что тот стоит за свержением Асада - Mediamax.am

2052 просмотров

Трамп назвал Эрдогана «другом» и заявил, что тот стоит за свержением Асада


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция контролирует силы, которые свергли президента Сирии Башара Асада.

«Те люди, которые вошли в Сирию, контролируются Турцией», - сказал он на первой пресс-конференцией после победы на президентских выборах. «И это нормально, это другой способ вести борьбу», - отметил Трамп.

 

«Россия ослабла, Иран ослаб. Эрдоган - очень умный человек, он отправил своих людей туда разными способами и под разными именами, они вошли, и взяли все под контроль», - добавил Дональд Трамп.

 

«Никто не знает, каким будет исход в этом регионе, кто в конечном итоге будет править. Думаю, что это будет Турция. Турция очень умна, он очень умный человек и очень жесткий. Турция осуществила недружественное поглощение без значительных человеческих жертв», - сказал новый американский лидер.

 

«Турция - это большая сила. Эрдоган -  человек, с которым я ладил. Он создал очень сильную, мощную армию», - отметил Трамп.

 

«Президент Эрдоган - мой друг. Это человек, который мне нравится и которого я уважаю. Думаю, он тоже меня уважает», - заявил Дональд Трамп.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Запечатленное Время | Январь 11, 2025 09:55
Неделя в объективе: обледеневшие памятники, пожары в Лос-Анджелесе, прощание с Картером

Внешняя политика | Январь 10, 2025 15:46
ЕС предлагает оставить своих наблюдателей в Армении еще на 2 года

Регион | Январь 10, 2025 14:47
Хакан Фидан: Надеемся, что в этом году между Арменией и Азербайджаном установится прочный мир
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025