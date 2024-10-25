Эрдоган ждет Путина с визитом в Турции «через очень короткое время» - Mediamax.am

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Эрдоган ждет Путина с визитом в Турции «через очень короткое время»


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин обещал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану обязательно приехать в его страну с визитом.

Конкретные даты еще предстоит согласовать, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу лидеров двух стран, состоявшуюся в Казани 23 октября.

 

Сам Эрдоган заявил после встречи, что ждет Путина с визитом в Турции «через очень короткое время».

 

«На встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, война на Украине, атаки Израиля в регионе, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Россией укрепляются и прилагаются усилия для их развития во всех областях», - сообщила администрация турецкого лидера по итогам переговоров.

 

В начале встречи Владимир Путин отметил, что «как обычно, поговорим и по региональным вопросам, имеющим особое значение для наших стран, сирийскому мирному процессу, нормализации ситуации в Закавказье».

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