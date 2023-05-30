Два беспилотника попали в жилые дома в Москве - Mediamax.am

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Два беспилотника попали в жилые дома в Москве


Фото: themoscowtimes.com


Ереван /Медиамакс/. Два беспилотника попали сегодня в жилые дома в Москве.

Один БПЛА врезался в дом на Профсоюзной улице, второй - на улице Атласова в Новой Москве.

 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки беспилотников в нескольких зданиях произошли «незначительные повреждения», «никто серьезно не пострадал».

 

Около 10 беспилотников были сбиты в Подмосковье.

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Два беспилотника попали в жилые дома в Москве
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