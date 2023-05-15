Эрдоган набрал 49,35% голосов - Mediamax.am

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Эрдоган набрал 49,35% голосов


Фото: https://www.asahi.com/


Ереван /Медиамакс/. По итогам обработки данных со всех избирательных участков в Турции действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов.

Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 45% избирателей, сообщает телеканал TRT.

 

Кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,22%.

 

Для победы в первом туре один из кандидатов должен был получить 50% плюс один голос. Для проведения второго тура голосования определена дата 28 мая.

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