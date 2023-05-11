Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и разрешил прямые рейсы - Mediamax.am

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Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и разрешил прямые рейсы


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии.

Исключение составляют «граждане, въезжающие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, в том числе в целях получения образования».

 

Другим указом Путина снят запрет на воздушные перевозки из России в Грузию, действовавший с июня 2019 года.

 

«Принятые президентом решения идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений», - говоритсся в сообщении МИД России.

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