Численность населения Азербайджана превысила 10,1 млн - Mediamax.am

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Численность населения Азербайджана превысила 10,1 млн


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Численность населения Азербайджана по состоянию на 1 марта 2023 года составила 10 135 373 человека.

По данным Госкомстата Азербайджана, 54,6 процента населения составляют городские жители, 45,4 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины и 50,2 процента - женщины.

 

В настоящее время в среднем на каждые 1000 мужчин приходится 1010 женщин.

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