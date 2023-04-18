Глава МВД Турции считает, что Эрдоган победит в первом туре

Ереван /Медиамакс/. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу считает, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наберет свыше 50% голосов избирателей на предстоящих 14 мая выборах.

«По данным на сегодняшний день, мы побеждаем на президентских выборах в первом туре и получим 51-51,5% голосов. Говорю это совершенно четко. По мере проведения избирательной кампании число голосов, которые будут отданы за нашего президента, будут расти, и разница будет более очевидной. Президентом будет Эрдоган», - сказал Сойлу, которого цитирует ТАСС.