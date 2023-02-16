Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку - Mediamax.am

820 просмотров

Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку


Фото: wikimedia.org


Ереван /Медиамакс/. Президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество на международных площадках.

Пресс-служба Алиева отмечает, что Зеленский поблагодарил президента Азербайджана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за оказанную гуманитарную помощь.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Февраль 16, 2023 12:10
Арарат Мирзоян подвел итоги своего визита в Турцию

Внешняя политика | Февраль 16, 2023 11:33
Армения передала Баку проект «целостного документа»

Внешняя политика | Февраль 16, 2023 10:05
«Попытки Армеини не будут иметь результата», заявили в Баку
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023