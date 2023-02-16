Зеленский поблагодарил Алиева за поддержку

Ереван /Медиамакс/. Президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество на международных площадках.

Пресс-служба Алиева отмечает, что Зеленский поблагодарил президента Азербайджана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за оказанную гуманитарную помощь.