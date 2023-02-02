Министры обороны Израиля и Азербайджана привержены углублению сотрудничества

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что обсудил вопросы оборонного сотрудничества с коллегами из Азербайджана.

«Сегодня утром я разговаривал с министром обороны Азербайджана Гасановым и начальником Государственной пограничной службы Гулиевым. Мы обсудили важные оборонные связи между нашими странами и заявили о приверженности углублению сотрудничества», - заявил он.

Он также выразил уверенность, что «это будет иметь положительное влияние на мир и стабильность в регионе».