Министры обороны Израиля и Азербайджана привержены углублению сотрудничества - Mediamax.am

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Министры обороны Израиля и Азербайджана привержены углублению сотрудничества


Фото: timesofisrael.com


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что обсудил вопросы оборонного сотрудничества с коллегами из Азербайджана.

«Сегодня утром я разговаривал с министром обороны Азербайджана Гасановым и начальником Государственной пограничной службы Гулиевым. Мы обсудили важные оборонные связи между нашими странами и заявили о приверженности углублению сотрудничества», - заявил он.

 

Он также выразил уверенность, что «это будет иметь положительное влияние на мир и стабильность в регионе».

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