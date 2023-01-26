В Турции призвали Маска рассказать о «вмешательстве Twitter в дела страны» - Mediamax.am

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В Турции призвали Маска рассказать о «вмешательстве Twitter в дела страны»


Фото: bwbx.io (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун предложил владельцу и гендиректору Twitter Илону Маску предоставить данные о «вмешательстве компании в политическую жизнь страны».

«Объясните, какое вмешательство в политическую жизнь Турции в прошлом осуществлялось через Twitter. Раскройте информацию о тайной цензуре, которая применялась к аккаунтам нашего президента. Какие возможности для пропаганды систематически предоставлялись действующим против Турции террористическим организациям», - цитирует Алтуна ТАСС.

 

«Дайте объяснения, чтобы мы все снова могли доверять соцсетям и верить, что это платформы для коммуникации», - добавил он.

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