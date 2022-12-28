Кандидатуру Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира

Ереван /Медиамакс/. Кандидатура президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выдвинута на Нобелевскую премию мира.
«Мною выдвинута кандидатура президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия в деле установления мира между Россией и Украиной. Есть мое обращение. Будут также обращения от других государств», - сказал сегодня спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.
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