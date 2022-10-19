В первом полугодии Азербайджан поставил в ЕС газ на сумму в 5 млрд евро - Mediamax.am

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В первом полугодии Азербайджан поставил в ЕС газ на сумму в 5 млрд евро


Фото: https://eurasianet.org/


Ереван /Медиамакс/. В первом полугодии 2022 года страны Европейского собза купили у Азербайджана газа на 4,9 млрд евро.

Эти данные привордит Интерфакс со ссылкой на сообщение Европейской комиссии о ситуации на европейском газовом рынке.

 

Газ из Азербайджана в Европу поставляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), который был введен в действие 31 декабря 2020 года.

 

В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,2 млрд кубометров газа.

 

В 2022 году экспорт газа из Азербайджана в Европу прогнозируется на уровне 11,5 млрд кубометров. Ожидается, что к 2027 году объемы поставок вырастут до 20 млрд кубометров.

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