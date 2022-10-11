Эрдоган считает неизбежным изменение глобального миропорядка

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что «XXI век не оправдал надежд человечества на стабильность и справедливость, превратившись в сплошную полосу кризисов и конфликтов».

«Действующий миропорядок, основанный на стремлении к защите интересов победителей во Второй мировой войне, столкнулся с самым крупным кризисом последних 70 лет. Это искаженная система, нацеленная на обогащение небольшой группы стран, трещит по швам. Уровень бедности растет во всем мире. Богатые – богатеют, бедные становятся еще более нищими. Миллиарды людей – от Африки до Азии - не могут обеспечить себя элементарными продуктами питания», - эти слова Эрдогана приводит Анатолийское агентство.

Президент Турции подчеркнул, что лидеров многих государств сегодня заботят лишь краткосрочные проблемы, свидетельством чему стал последний саммит «Европейского политического сообщества» в Праге.

«Подходы многих лидеров к войне между Россией и Украиной далеки от здравомыслия. В Праге их заботила лишь тема предстоящей зимы. Уверен, что тема войны в Украине лишь на время отодвинула тему кардинального реформирования глобальной политической системы. Преобразования неизбежны», - сказал Эрдоган.