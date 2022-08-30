Алиев заявил, что азербайджано-турецкий союз «не имеет аналогов в мире» - Mediamax.am

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Алиев заявил, что азербайджано-турецкий союз «не имеет аналогов в мире»



Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «азербайджано-турецкое единство, братство и союз, основанные на принципе «Одна нация, два государства», не имеют аналогов в мире».

«Наши межгосударственные отношения день ото дня расширяются и обогащаются новым содержанием. Уверен, что мы успешно продолжим наши совместные усилия в направлении укрепления нашего стратегического союза и углубления взаимовыгодного сотрудничества, которое исходит от воли наших братских народов, а также из Шушинской декларации», - говорится в письме Алиева президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю столетия «Праздника Победы».

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