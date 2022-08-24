Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине - Mediamax.am

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Азербайджан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку уважает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Алиев направил сегодня поздравительное письмо украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в связи с национальным праздником - День независимости.

 

«Азербайджан, руководствуясь нормами и принципами международного права и Устава ООН, уважает территориальную целостность и суверенитет всех государств, в том числе и Украины. Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь народу Украины», - говорится в письме.

 

Алиев подчеркнул, что его визит в Киев в январе текущего года «имеет большое значение с точки зрения расширения связей между Азербайджаном и Украиной».

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